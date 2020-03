Jazz Fest reporté jusqu’à l’automne pour cause de coronavirus (COVID-19)

Le célèbre Jazz and Heritage Festival de la Nouvelle-Orléans (Jazz Fest) a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les organisateurs du Jazz Fest ont révélé le report dans un récent article sur les réseaux sociaux. Le message citait les préférences et les avertissements des autorités de la Nouvelle-Orléans, ainsi que «les problèmes de santé persistants liés au COVID-19», comme raisons du retard. Le Jazz Fest devait initialement avoir lieu entre le 23 avril et le 3 mai; le festival de 10 jours devrait maintenant avoir lieu à l’automne, bien qu’une date exacte n’ait pas encore été fournie.

Les billets Jazz Fest déjà achetés seront honorés lors de l’événement reprogrammé, et la déclaration ne mentionne aucun remboursement.

En témoignage de la gravité perçue de la pandémie de COVID-19, c’est la première fois que le Jazz Fest est reporté en 51 ans d’existence. De manière générale, les utilisateurs de Twitter ont semblé déçus par les nouvelles. Cependant, de nombreux messages critiquaient la manière dont Jazz Fest traitait les remboursements – ou leur absence.

Un fan concerné a écrit: “Comme vous pouvez le voir, nous voulons tous être au courant des remboursements.” Une autre personne a poliment demandé une sorte de contribution concernant les plans de remboursement du Jazz Fest: «Faites-moi confiance, je déteste ça… et je déteste être« ce gars », mais je suppose que je ne suis pas le seul, alors veuillez donner des instructions sur les remboursements . Merci.”

Une multitude de concerts, festivals de musique et fonctions de l’industrie ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, et les fans ont eu du mal à recevoir des remboursements pour plusieurs de ces événements.

Ultra Miami et SXSW, par exemple, ont simplement transféré les billets existants aux éditions de l’année prochaine. Mais la situation n’est pas aussi nette que certains l’ont prétendu. L’impact économique du coronavirus affecte sans aucun doute les individus, mais les entreprises et en particulier les événements annuels en ressentent également les effets.

Cet après-midi, l’Italie a annoncé son intention de déployer environ 10 000 étudiants en médecine sur le terrain afin de traiter et d’aider le plus grand nombre possible de patients atteints de COVID-19. Sur le plan intérieur, le président Trump a déclaré que tous les avis de forclusion et d’expulsion du ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) seront retenus jusqu’au mois de mai au moins.

De plus, Amazon a gelé les commandes massives de CD et de vinyle pour prioriser la distribution de nourriture et de fournitures médicales.