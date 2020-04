Jazz FM soutiendra la communauté du jazz britannique lors de la UK Music Day

Le lundi de Pâques est le UK Music Day et Jazz FM doit le célébrer tout au long de la journée pour montrer son soutien à la communauté du jazz britannique qui a été fortement affectée par la crise actuelle de Covid-19.

De 6h à 19h, Nigel Williams, Anne Frankenstein et Jamie Crick joueront du jazz, de la soul et du blues uniquement avec des musiciens britanniques ou ceux qui ont élu domicile au Royaume-Uni. Il y aura des interviews et des performances de sessions d’archivage chaque heure, et Mark Walker présentera un Greatest de Jazz FM suralimenté au Royaume-Uni uniquement.

À 19 h, Jazz FM ouvrira les portes de son festival de jazz virtuel – un festival de jazz multi-artistes animé par Helen Mayhew, qui emmènera les auditeurs dans un voyage virtuel du site du festival, passant d’une scène virtuelle à une scène virtuelle, avec des artistes de tous les horizons. à travers le Royaume-Uni et le monde qui exécutent des performances exclusives à partir de leurs propres maisons, studios et bureaux, le tout pour soutenir UK Music Day.

Nick Pitts, directeur du contenu de Jazz FM, a déclaré: «Une chose qui est devenue très claire pour nous au début de la crise du coronavirus était à quel point cela affectait notre communauté de jazz britannique.

“L’idée de la UK Music Day a commencé avec un courriel d’Helen Mayhew à toute la station disant” que pouvons-nous faire pour aider? “Et le reste a simplement découlé de cela. J’espère vraiment que Jazz FM grâce à ses excellents diffuseurs, producteurs et programmes pourra faire la différence et montrer à notre famille musicale à travers le pays que nous sommes là pour eux. “

La station dévoilera chaque jour plus d’artistes participant au festival de jazz virtuel sur Jazz FM Breakfast avec Nigel Williams tout au long de cette semaine et fournira plus de détails sur la façon dont les auditeurs et les amateurs de jazz peuvent s’impliquer. Visitez Jazz FM site officiel pour plus d’informations sur UK Music Day.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, le légendaire saxophoniste américain Charles Lloyd, le chanteur de soul emblématique et membre fondateur de Earth Wind & Fire Philip Bailey, la puissante chanteuse de jazz Jazzmeia Horn, la superstar du genre Anderson Anderson .Paak et l’auteur-compositeur-interprète de blues Keb ‘Mo’ figurent parmi les nominés pour le Jazz 2020 Prix ​​FM.

