“ Je mens ”: les dix adieux de Loretta Lynn en 1982

Lorsque Loretta Lynn est entrée au palmarès Hot Country Singles de Billboard le 23 janvier 1982 avec ‘Je ments,’ c’était la 67e apparition là-bas par l’un des vrais grands du genre. C’était déjà la meilleure partie de 22 ans depuis qu’elle avait fait son premier palmarès, avec «I’m A Honky Tonk Girl» des années 1960. Son premier single parmi les dix premiers, «Success», a suivi en 1962.

“I Lie” a été écrit par Tom Damphier qui, quelques mois plus tard, aurait la distinction de co-écrire (avec Rick Carnes) le premier pays n ° 1 de Reba McEntire, «Can’t Even Get The Blues». Ses autres crédits incluent le top 10 des succès de Kenny Chesney en 2000, «What I Need To Do», co-écrit avec Bill Luthier.

Damphier a également été indirectement loué par Bob Dylan, pas moins, quand il a écrit dans les notes d’accompagnement de sa collection de biographies de 1986 son admiration pour le compositeur “I’s Been Had By Love Before”, enregistré par la chanteuse country californienne Judy Rodman. Sa version de la chanson a atteint le n ° 40 sur ce tableau de genre l’année précédente.

“ I Lie ”, produit par Owen Bradley et la chanson titre de l’album du même nom de Lynn, atteindrait la 9e place, devenant ainsi son 51e top dix des tubes country, mais ce que Loretta ne pouvait pas savoir, c’est que ce serait elle. dernier. Son prochain single, “Making Love From Memory”, a atteint le n ° 19, mais elle ne ferait qu’une fois de plus le top 20 du compte à rebours du pays, avec “Heart Don’t Do This To Me.”

Rien de tout cela, bien sûr, ne commence à saper la présence continue et indélébile de Lynn en tant qu’un des artistes préférés de tous les temps du pays. Après cette dernière apparition dans le top dix, elle a poursuivi des projets aussi distingués que la collaboration de l’album de 1993 avec Dolly Parton et Tammy Wynette, Honky Tonk Angels; l’album 2004, gagnant d’un Grammy, produit par son grand admirateur Jack White, Van Lear Rose; et son 41e LP studio ne serait pas génial, sorti en septembre 2018.

