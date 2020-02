Je ne suis pas amoureux: la playlist de la Saint-Valentin

La pensée de la Saint-Valentin vous donne-t-elle simplement envie de dessiner les stores et de vous asseoir dans une pièce sombre, en regardant de vieilles répétitions à la télévision pendant que vous mangez votre propre poids corporel dans de la crème glacée? La flèche de Cupidon ressemble-t-elle plus à une fléchette empoisonnée qu’à une injection d’amour potentiellement euphorique? Avez-vous égratigné les initiales d’un ancien amour dans un arbre un soir d’été doux, et maintenant vous voulez retourner dans la forêt, couper l’arbre et… bon sang, pourquoi ne pas brûler toute la maudite forêt au sol? On dirait que vous êtes plus d’humeur anti-Valentin.

Mais ça va. Vous n’êtes pas obligé d’en finir avec un incendie criminel. Nous avons exactement ce qu’il te faut…

La chanson d’amour exprime sans doute la plus universelle de toutes les émotions, mais, le 14 février, nous sommes nombreux à lécher nos blessures – ou peut-être à essayer d’éviter les avances d’un prétendant lamentablement mal orienté (comme Shania TwainLa réprimande accrocheuse dit: «Ça ne m’impressionne pas beaucoup»).

Et tandis que la chanson d’amour exprime souvent des sentiments que nous espérons tous ressentir à un moment donné de notre vie, l’amour lui-même peut nous conduire à des extrêmes. “Elle f__king me déteste!” Puddle Of Mudd hurle dans leur histoire d’amour devenue aigre, tandis que Eminem«Kim» est une exploration généralement sombre d’une relation toxique qui amène un couple à son plus bas niveau.

Mais la chanson anti-amour ne doit pas être un inconvénient. “Ce n’est pas une chanson pour les cœurs brisés”, chante Bon Jovi sur ‘It’s My Life’, un hymne édifiant pour tous ceux qui cherchent à récupérer leur indépendance et à se lancer sans crainte dans le monde.

Pour quelque chose d’un peu moins explosif, essayez R.E.M.“Tout le monde fait mal”. Cela peut sembler décourageant, mais le message de Michael Stipe est clair: vous n’êtes pas seul. Attendre. Consolez vos amis. Si vous cherchez des vérités universelles, elles sont ici.

Oui, il est en effet temps de chanter – des chansons qui expriment une gamme d’émotions, de la colère à l’humour, de la peur au désespoir. Le fil conducteur est peut-être l’amour, mais c’est, comme le dit la vieille chanson, une chose aux multiples splendeurs. Et pour certains le jour de la Saint-Valentin, la reconnaissance de ces autres sentiments est exactement ce dont on a besoin.

