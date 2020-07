Je suis dur parce que j’ai traversé le feu et survécu

Suzi Quatro dit que le documentaire de Liam Firmager sur sa vie et sa carrière est «tout ce que je voulais que ce soit.»

Suzi Q a reçu sa première nord-américaine hier soir, l’événement se déroulant en ligne en raison du verrouillage en cours. Et en parlant avec Cleveland.com, Quatro a révélé à quoi cela ressemblait de regarder en arrière sur sa carrière, a sélectionné les points forts du film et a également révélé ses projets futurs.

Quatro dit: «C’est génial. Le film est tout ce que je voulais qu’il soit. Il n’y a peut-être rien que je ne sache, mais cela a cimenté certaines choses. Le film expose. J’ai vu que je suis très, très déterminé.

«Tout le monde me l’a toujours dit et je ne l’ai jamais vraiment remarqué, mais mon garçon, je suis déterminé! Et je suis dur parce que j’ai traversé le feu et j’ai survécu. Mais je suis très doux aussi. Je n’ai pas peur de me blesser.

«Donc, je suis une vraie dichotomie des choses. J’espère que les gens penseront qu’ils me connaissent. J’aimerais être compris. «

Suzi Q propose également des interviews avec des artistes de la gamme, dont Joan Jett, Cherie Currie et Debbie Harry, qui parlent de la chanteuse, bassiste et compositrice pionnière née à Detroit, qui est devenue la première rockeuse à percer dans le courant dominant dans les années 70.

Lorsqu’on lui a demandé comment leurs contributions au film l’avaient fait ressentir, Quatro a déclaré: «C’est humiliant. Quand les gens disent de belles choses, ça vous fait pleurer parce que vous dites: « Oh mon dieu, ils pensent ça? » Je ne savais pas combien je comptais pour tout le monde.

«Cela m’a surpris. Je savais que j’étais la première et beaucoup de femmes sont venues après et elles m’en ont remercié, mais je ne savais pas comment ces filles me tenaient dans leur cœur. En quelque sorte, sans le vouloir, je leur ai donné la permission d’être qui ils sont. »

Quatro dit qu’elle a travaillé sur divers projets pendant le verrouillage, révélant qu’elle a démo 14 nouvelles chansons et a un livre illustré de paroles chez les éditeurs.

Elle ajoute: « Et parce que Suzi Q reçoit de telles critiques élogieuses, je vais faire un biopic sur ma vie.

« Nous sommes en train de terminer le script. Je pense aux gens pour jouer le rôle principal. Je ne veux rien dire encore, mais l’argent est en place et le film sera fait, et il est sur ma liste de seaux.

« Donc, je suis occupé. Je ne vais pas m’asseoir pour cueillir mon nez. Ce n’est pas qui je suis. »

Suzi Q sortira officiellement sur vidéo à la demande et sur DVD demain (3 juillet).