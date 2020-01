Je viens de recevoir mon chèque de redevance mécanique Spotify – 11,06 $ pour 32222 pièces

Kerry Muzzey est un compositeur prolifique dont le travail apparaît dans les grandes émissions de télévision, les bandes-annonces de films hollywoodiens et les productions de Broadway. Plus tôt cette semaine, Muzzey a obtenu son chèque de redevance mécanique auprès de Spotify.

Après avoir omis de payer entièrement des redevances mécaniques – pendant des années – Spotify envoie apparemment des paiements aux artistes. Essayez simplement de ne pas rire (ou de pleurer) quand vous voyez l’argent impliqué.

Plus tôt cette semaine, le compositeur Kerry Muzzey – dont le travail apparaît dans des émissions de télévision comme Glee, You Think You Can Dance et The LXD – a partagé son chèque de redevance mécanique de Spotify. La manne: 11,60 $ pour 32222 pièces.

Ce qui revient à environ 0,000360 $ par jeu.

Nous avons demandé à Muzzey plus de détails sur son paiement.

Il nous a dit que Spotify envoie les chèques de façon sporadique et qu’ils sont administrés par l’agence Harry Fox. “HFA gère les composants mécaniques de Spotify”, a-t-il déclaré. «Ils viennent par petits lots ici et là. Rien de nouveau en ce qui concerne les redevances Spotify. Juste décourageant de voir à quel point le service génère peu de mécanique pour les écrivains / compositeurs. »

Cela suggère que Spotify a envoyé ses vérifications mécaniques depuis le début, mais pas à tout le monde. Et ceux qui reçoivent des chèques ne s’enrichissent pas exactement. Malheureusement, ce n’est pas la première vérification mécanique modeste que nous avons vue de Spotify. David Lowery, qui a fini par lancer une bataille juridique massive contre Spotify et d’autres services de streaming pour les paiements manquants ou partiels, a partagé une fois son chèque de 5,05 $.

Lowery a entamé un énorme recours collectif contre Spotify, l’un des deux artistes indépendants qui ont fini par se consolider. Ce fut le début d’une vague massive de litiges de titulaires de droits alléguant une violation massive et le non-paiement de produits mécaniques, dont la plupart ont été réglés à l’amiable. La loi sur la modernisation de la musique a été promulguée en 2018 par le président Trump et a interdit de futures poursuites pour droits mécaniques.

Il a également créé le Mechanical Licensing Collective, dont le travail consistera à administrer correctement les vérifications des droits mécaniques aux propriétaires. Le MLC est toujours en cours de formation, mais l’agence de droits devrait générer instantanément plus d’un milliard de dollars en droits mécaniques pour les principaux éditeurs comme Universal Music Publishing Group. Ce paiement est estimé sur la base d’une énorme masse de droits non réclamés pour des années de flux, datant de plusieurs années, les principaux éditeurs devant collecter les paiements en fonction de la part de marché des éditeurs existants.

Malheureusement, il ne semble pas que le MLC va créer une aubaine pour les auteurs-compositeurs et compositeurs comme Muzzey, cependant. Ou, toute personne sans centaines de millions de flux à multiplier contre 0,000360 $.

Cela laisse d’autres droits plus lucratifs comme la synchronisation. Par conséquent, si vous souhaitez consulter le travail de Kerry, voici son site. C’est sacrément bon.