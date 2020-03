‘Jealous Guy’: Roxy Music emmène John Lennon au n ° 1

Seulement trois semaines après John Lennon avait eu deux singles consécutifs n ° 1 britannique à titre posthume, il était l’auteur et l’inspiration d’un autre. Musique RoxyLa version de sa chanson ‘Mec jaloux’ grimpé en haut du classement le 14 mars 1981.

Le seul single britannique de Roxy n ° 1 est né en raison de leur apparition prévue, le lendemain du meurtre de Lennon en décembre 1980, dans une émission de télévision allemande. Naturellement, ils ont déménagé pour interpréter une de ses chansons en hommage, ils ont choisi Bryan FerryFavoris.

Lennon avait d’abord travaillé sur «Jealous Guy» à l’ère de Les Beatles“Éponyme mais soi-disant” Album blanc “, sous le nom” Child of Nature “. Mais parce que Paul Mccartney écrivait ‘Mother Nature’s Son’, la chanson de John a été mise de côté jusqu’à ce qu’il la revoie sous le nouveau titre son album Imagine. La première reprise est arrivée quelques semaines plus tard, par un artiste du nom de Susan Shirley, avec Donny Hathaway ajoutant sa prise émouvante de la chanson en 1972 parmi beaucoup d’autres.

Un nouveau sommet de l’année

La performance de «Jealous Guy» de Roxy Music a été si bien reçue que la prochaine étape évidente a été de l’enregistrer rapidement. C’est ce qu’ils ont fait, en le lançant sur Polydor au début de la nouvelle année de 1981, car l’affection du public pour Lennon a conduit Imagine à passer la majeure partie du mois de janvier au numéro 1.

En février, le dernier single de John et Yoko «Woman» l’y a remplacé, pour un séjour de deux semaines. La séquence a été interrompue par Shaddup You Face, la nouveauté de Joe Dolce Music Theatre, avant que le single de Roxy ne devienne le succès que les fans adorateurs de Lennon méritaient et demandaient. Bryan Ferry a ensuite interprété la chanson quatre ans plus tard à Live Aid, avec un solo de guitare de Pink FloydDavid Gilmour, alors que le monde rendait hommage à John Lennon.

