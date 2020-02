Jeff Bezos vient d’acheter le domaine Warner pour 165 millions de dollars

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, vient d’acheter The Warner Estate pour 165 millions de dollars au magnat des médias David Geffen.

L’accord serait la vente de la propriété la plus chère de Los Angeles. Bezos a récemment payé 80 millions de dollars pour une paire d’appartements à New York au début de cette année. Il a payé le double de celui de The Warner Estate, ce qui représente environ 1% de sa valeur nette totale de 131,9 milliards de dollars.

Jack Warner, ancien président de Warner Bros., a commandé la propriété dans les années 1930. La construction du domaine Warner a pris plus de dix ans. L’ensemble de neuf acres comprend des maisons d’hôtes, des terrasses, un court de tennis et un parcours de golf 9 trous.

Bezos pourrait être en fête après qu’une récente décision ait temporairement bloqué l’accord du Pentagone avec Microsoft. Le gouvernement a initialement attribué à Microsoft le contrat JEDI pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars sur une décennie. En novembre, Amazon a intenté une action en justice, déclarant que le ministère de la Défense n’avait pas jugé équitablement l’offre d’Amazon Web Services pour le contrat. Le procès allègue que le président Trump est intervenu parce qu’il considère Bezos comme son «ennemi politique».

Amazon cherche maintenant des preuves pour montrer que l’ingérence politique leur a coûté la transaction. Amazon cherche à déposer le président Trump, James N. Mattis, Mark Esper et Dana Deasy.

Amazon n’est pas le seul succès de Bezos – il possède également Blue Origin et The Washington Post. La propriété de Bezos dans The Post est la raison pour laquelle Trump le considère comme son ennemi politique. Le Post publie souvent des articles qui critiquent Trump et ses politiques.

Bezos vient de fixer une nouvelle barre pour les achats immobiliers à Los Angeles. Le Warner Estate est également l’une des propriétés les plus célèbres de Los Angeles. Nous attendons maintenant la nouvelle que Bezos a acheté une ville entière au Kansas.

A propos de l’auteur