Jeff Healey: “Heal My Soul” Deluxe Edition pour inclure l’album compagnon “Holding On”

Le 22 mai, Eagle Rock Entertainment célébrera le génie du guitariste / chanteur de blues-rock Jeff Healey, avec la sortie d’une édition de luxe à deux disques de “Guéris mon âme”. Pour la première fois, ce chef-d’œuvre acclamé par la critique sera emballé avec son album compagnon “Tenir bon”. Cela sera également publié sur des formats numériques.

Initialement publié sur ce qui aurait été Healey50 ans en 2016, “Guéris mon âme” était un album “perdu” de 12 chansons inouïes enregistrées sur une période de trois ans (de 1996 à 1998). Écrit pendant une période tumultueuse dans le JEFF HEALEY BAND‘histoire de ces chansons, ces chansons ont été mises de côté jusqu’à ce que son domaine déterré et restauré ces chansons après son décès en 2008. Ce fut une grande entreprise, par Roger Costa (co-administrateur / archiviste de Jeff Healey‘s estate): ils ont dû rechercher les chansons perdues, récupérer des masters de deux pouces, transférer les pistes en numérique et remixer / remasteriser. “Il y a eu beaucoup de moments où tout le monde s’est étouffé”, Costa États. “C’était comme s’il était là. C’était comme s’il n’était jamais parti.”

“Tenir bon” a toujours été destiné à être libéré comme compagnon de “Guéris mon âme” – un rêve qui se révèle enfin avec cette sortie de l’édition deluxe. L’album est un mélange de cinq pistes studio supplémentaires et une performance live du Rockefeller Music Hall à Oslo, en Norvège. Accentuer les chansons sur “Guéris mon âme”, “Tenir bon” sert de complément parfait, peignant l’image complète de sa direction musicale à ce moment de sa carrière.

Vivez à Oslo, avec HEALEY BAND guitariste vétéran Pat Rush en remorque, le JEFF HEALEY BAND déchiré à travers un ensemble de grandes couvertures et classiques. En dépit d’avoir à faire face à des interférences radio de sa plate-forme sans fil entre les chansons, Jeff était en feu cette nuit-là. Ensuite, il y a la version à couper le souffle de Mark Knopflerc’est “Je pense que je t’aime trop” (lequel Jeff enregistré à l’origine avec Knopfler pour les années 1990 “L’enfer pour payer”). L’ensemble est clôturé par une superbe et ludique prise de huit minutes et demie sur Jeffair de signature de “Voir la lumière”, Jeff et Tapoter tissant des formes sonores qui laissent le public à bout de souffle.

UNE Grammy candidat et Juno Award gagnant, Healey amassé des millions de ventes dans le monde avec les cinq albums sortis par son JEFF HEALEY BAND. Aveugle depuis son enfance en raison d’une forme rare de cancer des yeux, il a développé un style révolutionnaire de jeu de guitare, en le plaçant à plat comme un lap-steel et en se frottant avec les cinq doigts. Décrit par Steve Lukather «musicien de musicien», sa dextérité instrumentale lui permet de manœuvrer habilement entre rock, blues et jazz. Ses contributions à la musique l’ont conduit Healey être intronisé dans le Temple de la renommée Terry Fox en 2019 (une organisation reconnaissant les Canadiens qui ont contribué de façon significative à enrichir la vie des personnes handicapées physiques).

Une puissante collection de documents de l’un des Healeypériodes les plus créatives, cette édition de luxe de “Guéris mon âme” est une démonstration majestueuse de sa virtuosité inégalée.

Liste des pistes:

CD 1

01. Daze Of The Night



02. Changement d’humeur



03. Bleu bébé



04. J’ai mal compris



05. S’il vous plaît



06. L’amour dans ses yeux



07. Tentation



08. Embrasse le sol sur lequel tu marches



09. Tous les saints



dix. Mettez la chaussure sur l’autre pied



11. Sous une pierre



12. C’est la dernière fois

CD 2

01. L’amour prend du temps



02. Every Other Guy



03. Danser avec les monstres



04. Tout ce que je crois



05. CNIBlues



06. Ma petite fille (vivre)



07. Dépoussiérer mon balai (vivre)



08. Comment pouvez-vous obtenir du bleu (vivre)



09. Je pense que je t’aime trop (vivre)



dix. Coincé au milieu avec vous / Tequila (vivre)



11. Macon Georgia Blue (vivre)



12. Je ne peux pas mettre la main sur toi (vivre)



13. Yer Blues (vivre)



14. Tenir bon (vivre)



15. Voir la lumière (vivre)

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).