Jeff Keith de Tesla: «Le monde doit travailler ensemble et se réunir dans des moments comme celui-ci»

TESLA chanteur Jeff Keith a exhorté les fans du groupe à faire leur part pour garder tout le monde en bonne santé à la maison en raison de la pandémie de coronavirus. Parlant à Sonic Perspectives, Keith a déclaré: “Nous espérons que tout le monde reste à la maison, évite de sortir et se lave les mains. Je le fais tellement que je dois mettre du Gold Bond [over-the-counter skin care product], puis mets mes mains dans des gants de vaisselle pendant 20 minutes. Je le fais parce que je reçois des jointures fissurées de tout le savon. Je le fais aussi sur la route. Nous devons tous faire la bonne chose et, malheureusement, la bonne chose est difficile. Même les églises sont fermées pour les messes et pour faire des choses en ligne. Il faut prendre des précautions car il se propage rapidement. Nous prenons des mesures que d’autres pays ont prises il y a une semaine ou deux. Nous devons tous travailler en équipe. Le monde doit travailler ensemble et se réunir dans des moments comme celui-ci. “

Des millions d’Américains sont confrontés à des ordres de séjour à domicile alors que le coronavirus continue de se frayer un chemin à travers les États-Unis.

Plus de 921 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 46 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

TESLA libéré “Five Man London Jam” le 27 mars sur Blu-ray, vinyle 2LP, CD et numérique via Ume. L’enregistrement célèbre le 30e anniversaire de TESLAle point de repère de “Five Man Acoustical Jam” album.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).