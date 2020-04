Jeff Keith défend la collaboration de Tesla avec Phil Collen de Def Leppard: «Nous essayions quelque chose de différent»

Dans une nouvelle interview avec “Le Classic Metal Show”, TESLA chanteur Jeff Keith a été interrogé sur les critiques qui ont été adressées au groupe pour avoir adopté une production polie de style années 80 pour son dernier album, “Choc”. Le suivi de juin 2014 “Simplicité” a été barré par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen, dont le propre groupe n’est pas étranger aux enregistrements lissés et brillants.

On lui a demandé s’il pouvait comprendre pourquoi certains fans étaient surpris par “Choc”est l’approche moins organique, Keith a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Oui, je peux comprendre cela. Nous savions certainement que nous essayions quelque chose de différent. Nous essayions un enregistrement à sonorité Phil Collen est habitué. Et donc nous savions que nous essayions quelque chose de différent, mais la beauté était que nous restions toujours dans les racines de TESLA et c’est toujours TESLA. Mais Phil Collen [co-wrote] une grande partie de ce disque, et il l’a bien sûr produit. Il a des approches différentes sur les choses. Et c’était donc amusant et excitant pour nous d’essayer de nouvelles choses.

“Habituellement avec TESLA, nous irons enregistrer une chanson en studio et nous continuerons sur cette chanson jusqu’à ce que nous sentions que nous l’avons “dans la boîte”, puis nous passerons à la chanson suivante “, a-t-il poursuivi. . “Où avec Phil, avec lui en studio, un jour je chanterais le refrain d’une chanson sur laquelle j’ai travaillé hier ou la veille, puis j’irais vers un couplet d’une autre chanson, et j’irais travailler sur le pont vers une autre chanson. Et donc nous avons travaillé sur trois ou quatre chansons différentes en une seule journée, ce qui est différent de ce que TESLA approcherait généralement l’enregistrement. C’était donc amusant. C’était excitant.

“Je peux le comprendre quand les gens vont, ‘Eh bien, c’est définitivement différent d’un habituel TESLA record, “ce que nous essayions – quelque chose de nouveau et de différent”, a-t-il ajouté. “Et travailler avec Phil était absolument fantastique – c’est un gars formidable qui sait beaucoup de choses, avec toute son expérience de l’enregistrement. Nous avons donc certainement essayé de nouvelles choses. Je comprends donc où vont les fans: «Eh bien, c’est une approche différente de celle TESLA ferait normalement. Et bon, c’est plat. Mais pour la plupart, nos fans, la réponse que nous en avons tirée était qu’ils étaient enthousiasmés par le disque, ils savaient que c’était une approche différente de ce que nous ferions normalement, mais ils ont quand même apprécié qu’il s’agissait toujours d’un TESLA record.”

“Choc” est sorti en mars 2019 via Ume.

Collen précédemment co-écrit et produit le TESLA chanson “Sauvez cette bonté”, qui a été publié en août 2016 et inclus dans le “Résonance mécanique en direct!” album.

TESLA libéré “Five Man London Jam” le 27 mars sur Blu-ray, vinyle 2LP, CD et numérique via Ume. L’enregistrement célèbre le 30e anniversaire de TESLAle point de repère de “Five Man Acoustical Jam” album.

TESLALa composition actuelle de la société comprend quatre des cinq membres originaux: Jeff Keith (voix), Frank Hannon (guitares), Brian Wheat (basse) et Troy Luccketta (tambours). Guitariste Dave Rude rejoint en 2006 en remplacement de Tommy Skeoch.



