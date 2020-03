Jeff Mangum du Neutral Milk Hotel approuve Bernie Sanders dans une déclaration publique rare

Le cerveau du Neutral Milk Hotel, Jeff Mangum, ne fait pas beaucoup de déclarations ou d’apparitions publiques ces jours-ci, mais dans un message partagé par sa femme Astra Taylor, il a pris un moment pour approuver la candidature présidentielle du sénateur Bernie Sanders. “Bonjour mes amis! il suffit d’écrire pour vous demander de voter pour Bernie. »

Mangum a fait une dernière tournée avec Neutral Milk Hotel en 2015. Bien qu’il n’ait pas sorti de nouvelle musique depuis longtemps, Mangum a longtemps parlé ouvertement des causes politiques. L’année dernière, il a été repéré lors d’une grève climatique à New York, et en 2011, il a joué à Occupy Wall Street. Sinon, il a vendu des dessins.

My husband Jeff Mangum of Neutral Milk Hotel just sent out a message in support of Bernie Sanders and I endorse his endorsement. pic.twitter.com/h27VrmBmwf

— Astra Taylor (@astradisastra) March 2, 2020