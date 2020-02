Jeff Pilson réfléchit à la tournée de 1988 “ Monsters Of Rock ”: “ Je souhaite que Dokken ait été plus à la hauteur à l’époque ”

Bassiste Jeff Pilson (ÉTRANGER, DOKKEN, DIO) a récemment parlé avec Eric Blair de “Le Blairing Out avec Eric Blair Show”. La conversation complète peut être vue ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur ÉTRANGERc’est Mick Jones:

Jeff: “Il ne peut pas faire tous les spectacles [of the band’s 2020 tour]mais il fait toute la tournée. Il va très bien. C’est une sorte de précaution – «Soyons cool». Il n’a pas absolument à le faire, donc si nous pouvons lui faciliter la tâche, c’est un peu mieux. Mais il va très bien – il est dans un état d’esprit merveilleux; il joue très bien; tout est très bien.”

Sur l’aspect “le plus réconfortant” d’être en ÉTRANGER:

Jeff: “Je dirais la camaraderie de tout le monde dans le groupe. Nous nous entendons vraiment bien. Nous devons, parce que nous tournons, je pense, plus que quiconque là-bas. [Laughs] Mais nous nous entendons vraiment. Nous nous aimons vraiment. Beaucoup d’humour. Nous plaisantons parce que nous avons pratiquement notre propre langue maintenant. Il y a tellement de blagues et de termes que nous utilisons. J’ai déjà vu des gens dans la pièce avec nous quand nous parlons et que nous ne réalisons pas que quelqu’un d’autre est là, et ils lèveront les yeux et diront: «Qu’est-ce que vous dites? Nous avons tellement d’expressions folles et de petites choses terminologiques. Je pense que cette camaraderie est la raison pour laquelle j’ai pu maintenir pendant 16 ans. Cela vous rendrait fou sans ça. Ce serait vraiment le cas. Le voyage … Les spectacles ne vous rendent pas fou. Les spectacles sont super; les fans sont merveilleux; le groupe et les chansons sont super; mais avoir cette camaraderie vous garde sain d’esprit. C’est un contrôle sur la folie de la vie sur la route, et c’est très réconfortant. “

Sur ce qu’il considère comme le point culminant de ses années DOKKEN:

Jeff: “D’une certaine manière, ça aurait été la tournée Monsters Of Rock en 1988. C’était VAN HALEN, SCORPIONS, nous, METALLICA et RÈGNE VIENNE. Tout le monde était ami. Tout le monde faisait la fête à l’époque. Il devrait y avoir quelques jours entre les spectacles à moins qu’il y ait deux nuits dans un même lieu, car vous aviez tous ces camions, tout cet équipement. Il a fallu autant de temps pour acheminer toute l’opération vers la prochaine ville. Ce fut l’une des visites les plus amusantes que vous puissiez imaginer. Tout le monde était un personnage – tellement de moments amusants. Et jouer dans des stades, c’était vraiment cool. je souhaite que DOKKEN aurait été plus à la hauteur à l’époque. Ce n’était pas notre meilleur moment en tant que groupe live. On était mieux avant ça. C’est ainsi que nous sommes sortis dans les années 80. C’est presque un regret. J’aurais aimé que nous sortions sur une note plus positive. Jouer pour toutes ces personnes et ne pas être à notre meilleur niveau, ça fait quand même mal, mais cela dit, ce fut une expérience incroyable. Vous en entendez toujours parler aujourd’hui. “

Sur George Lynch:

Jeff: “Il a tellement d’âme dans son jeu. Quand George est dans la zone, comme je l’appelle – parce qu’il n’est pas toujours dans la zone; de son propre aveu, parfois il est un peu gêné – mais quand il arrive dans la zone, c’est de la pure magie, et tout vient de son âme. Ce n’est pas un musicien scolarisé, donc il ne pense pas aux gammes et à des trucs comme ça. Quand il se connecte à ça, c’est un génie. Je ne sais pas si les gens s’en rendent compte. C’est un génie musical, et juste un génie. Quand il est connecté et que la musique coule à travers lui avec ce génie et autant d’âme, je pense qu’il est le plus grand guitariste du monde quand il est dans cette zone. “

Sur son travail avec DERNIER EN LIGNE, CYGNE NOIR et LA MACHINE FINALE:

Jeff: “Ce qui est génial c’est que Frontières fournit une plate-forme. Vous devez faire beaucoup de choses de nos jours pour diffuser de la musique. Je ne fais pas ces disques pour de l’argent – je les fais parce que j’aime les faire. J’ai une merveilleuse journée de travail avec ÉTRANGER, mais nous n’enregistrons pas beaucoup. Nous faisons quelques enregistrements, ce qui est génial, mais j’adore enregistrer, donc avoir la possibilité d’enregistrer autant que possible pendant mon temps libre, je le fais. C’est essentiellement une opportunité de travailler avec des gens vraiment talentueux … Travailler avec des gens formidables et talentueux et collaborer et faire de la musique, c’est ce que j’aime faire. “

Sur CYGNE NOIR:

Jeff: “Reb [[Plage]et j’avais fait un DOKKEN record il y a plus de 20 ans, nous savions donc que nous avions une chimie d’écriture très forte. Nous avons vraiment aimé faire ça DOKKEN enregistrer ensemble, donc nous savions que ça allait être bon. Il venait pendant environ une semaine à la fois chez moi – j’ai un beau studio attenant à ma maison – et nous nous levions le matin [and work]. Il avait des idées avec lui et nous [say]«D’accord, travaillons sur celui-là», puis nous l’intégrons dans une chanson. À la fin de la journée, nous avions les pistes. C’était incroyable. Nous enverrions Robin [[McAuley]la musique et il écrirait une première ébauche de paroles. Parfois, nous l’avons conservé tel qu’il était; parfois nous l’avons un peu changé. C’était une collaboration constante, beaucoup de rires mais très productif. C’était incroyable – [a] projet très inspiré [with] incroyable jouer et chanter par tout le monde. J’en suis très, très fier. [I’m] en espérant que nous pourrons passer à l’étape suivante, ce qui serait formidable … C’est surtout vraiment une planification. Nous avons tous d’autres concerts qui doivent avoir la priorité. C’est nos priorités, alors trouver le moment où nous pourrions le faire serait très, très difficile. Pas impossible, et nous aimerions que cela fonctionne d’une manière ou d’une autre. [It’s] va probablement être difficile, mais nous aimerions le faire fonctionner. Si rien d’autre, j’espère que nous arriverons à faire un autre album, et peut-être que le temps s’ouvrira. “

Pour savoir si sa carrière s’est déroulée comme il s’y attendait:

Jeff: “Quand j’étais enfant, j’imaginais davantage le pur glamour. Ce que je ne savais pas, c’était à quel point je deviendrais amoureux de la musique – à quel point je tomberais amoureux de la musique – et c’est vraiment la musique qui soutient ce n’est pas le sexe [or] drogues; c’est le rock n ‘roll. Je suis peut-être trop vieux pour les autres trucs, mais honnêtement, c’est la musique qui vous donne vraiment cette satisfaction. C’est la solution. Je ne pense pas que j’aurais deviné ça quand j’étais enfant. En tant qu’enfant, bien sûr, vous aimez la musique, mais vous l’avez vue dans le contexte de la célébrité et de l’argent et des poussins et tout ce genre de chose. Ce n’est pas ça. Ce n’est vraiment pas. Oui, il y a eu une période de cela, mais vous ne pouvez pas faire ça pendant 40 ou 50 ans, mais vous pouvez faire de la musique pendant 50 ans, et c’est ce que j’ai pu faire. ”