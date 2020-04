Jeff Pilson révèle l’album Dokken dont il est le plus fier

Dans une récente interview avec Tom Cridland de la plus grande musique de tous les temps, basiste Jeff Pilson a été invité à nommer certains de ses disques préférés sur lesquels il est apparu au cours de ses quatre décennies de carrière. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “S’il y a un record pour moi avec DOKKEN, ce serait ‘Dent et ongle’ [1984] record, juste parce que nous avions encore très faim. C’est un disque assez brut, mais il y a beaucoup d’écrits géniaux là-dessus. Ce n’est pas le meilleur son que nous ayons jamais fait, sur le plan sonore. Nous avons en quelque sorte changé de cheval au milieu du ruisseau, nous avons donc dû faire un peu de contrôle des dégâts, sur le plan sonore. Mais il y a quelque chose de très réel et de très faim, comme je l’ai dit. Il y a de l’énergie et de l’angoisse dans ce disque que nous n’avons plus jamais égalé. C’est probablement le record dont je suis le plus fier, mais il y a [other] grands. «Sous serrure et clé» [1985] était super. Nous avons fait un disque en 1999 appelé «Effacer l’ardoise» dont j’étais en fait très, très fier, avec Plage de Reb à la guitare. Un fabuleux record. Puis il y a eu un DIO enregistrer que j’ai appelé «Strange Highways» [1993] que je pense toujours que c’était juste un record extrêmement sous-estimé, car quand il est sorti, les gens s’attendaient à un DIO record, et je pense qu’au fil du temps, les gens ont fini par l’apprécier davantage. Mais c’était une période tellement inspirée, et travailler avec Ronnie [[James Dio]à ce moment-là, cela a changé la donne pour moi. Et la chimie de ce groupe et la chimie d’écriture que nous avions était si puissante et je pense toujours «Strange Highways» tient vraiment. “

DOKKENgamme classique de – Pilson, chanteur Don Dokken, guitariste George Lynch et batteur “Wild” Mick Brown – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek a marqué la première fois en 21 ans que les quatre musiciens prenaient la route ensemble.

Pilson est apparu sur trois DIO albums – “Strange Highway”, “Machines en colère” (1996) et la dixième et dernière sortie du groupe en studio, “Maître de la lune” (2004).

Pilson rejoint ÉTRANGER en 2004. Ces dernières années, il a également produit des albums de DERNIER EN LIGNE, KILL DEVIL HILL, STARSHIP et MANDAT.



