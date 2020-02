Jeff Pilson sur le travail avec Ronnie James Dio: «Musicalement, ce fut l’une des relations les plus organiques et les plus fluides que j’aie jamais eues»

Avant le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer10e Gala des Memorial Awards, qui a eu lieu à l’Avalon à Hollywood, en Californie, le 20 février, le bassiste Jeff Pilson (ÉTRANGER, DOKKEN) a parlé avec Eric Blair de “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” sur la façon dont il est venu rejoindre le DIO groupe au début des années 1990.

M’a dit Pilson: “C’est drôle – j’étais à la maison. Cela aurait probablement été [the] printemps 93, je suppose. J’entends frapper à la porte et c’est Ronnie [[James Dio]et Vinny [[Appice]. Nous étions de très bons amis, donc ce n’était pas si inhabituel pour eux de venir … Ils ont dit: ‘Connaissez-vous des bassistes? Jimmy [[Bain]n’a pas montré depuis, comme, une semaine. Connaissez-vous quelqu’un qui peut jouer? «J’ai dit:« Ouais – moi ». Il dit: “Pouvez-vous venir jouer maintenant?” J’ai dit: ‘Il y a un problème – mes gicleurs sont cassés.’ Ils ont dit: ‘Tiens bon.’ Vinny est extrêmement pratique. Ronnie était également très pratique. Les deux ont pris environ 15 minutes et ont réparé mes arroseurs pour que nous puissions aller jouer. Ce fut le début de la «Strange Highways» cycle d’album. Nous avons passé un moment incroyable … C’était un moment magique, magique … Nous nous entendions tous très bien en tant qu’amis, et musicalement, la chimie était indéniable. “

Pilson a continué à décrire sa relation avec Dio comme “une sorte d’amitié fraternelle. Nous nous sommes liés à tant de niveaux. Nous sommes tous les deux de grands lecteurs, et nous lisions un livre et le prêtions à l’autre gars. Je me souviens de beaucoup de voyages en avion juste en train de cueillir les cerveaux les uns des autres Nous nous sommes vraiment liés d’amitié, et musicalement, c’était l’une des relations les plus organiques et les plus fluides que j’aie jamais eues. C’est un musicien phénoménal et très respectueux, mais pourtant très décisif. C’était une super combinaison. C’était un groupe incroyable Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point il était en phase avec tout ce qui se passait. Il connaissait les lumières; il savait tout sur l’AP Chaque aspect du spectacle – il connaissait les camions. Tout l’équipage l’aimait. Il était tellement incroyable en tant que chef de groupe, et [as the] chef d’une unité itinérante, il était incroyable … Il a toujours voulu faire de son mieux. L’excellence était son deuxième prénom, et il n’a jamais manqué de le faire. C’est contagieux – ça donne envie à tout le monde d’être comme ça, et j’ai adoré ça de travailler avec lui et d’être dans le groupe. C’était juste comme si vous étiez dans cette unité passionnante, et c’est un grand sentiment. “

Pilson est apparu sur trois DIO albums – “Strange Highway” (1993), “Machines en colère” (1996) et la dixième et dernière sortie du groupe en studio, “Maître de la lune” (2004).



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).