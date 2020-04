Jeff Scott Soto aimerait à nouveau travailler avec Yngwie Malmsteen

Jeff Scott Soto dit qu’il “aimerait” collaborer avec Yngwie Malmsteen encore.

Il y a trois ans, De manière à, qui a chanté sur Yngwiedeux premiers albums de 1984 “Force montante” et 1985 “Marching Out”, engagé dans une guerre des mots avec le guitariste suédois sur le fait que Malmsteen a affirmé dans une interview qu’il “écrivait toujours tout”, y compris les paroles et les mélodies, et a simplement engagé divers chanteurs pour chanter son matériel.

Dans une nouvelle interview avec Jimmy Kay de The Metal Voice, De manière à on lui a demandé s’il travaillerait jamais avec Yngwie encore. Le chanteur a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Le mot clé est” avec “. Je ferais quelque chose avec Yngwie; je ne veux pas vraiment faire quelque chose pour Yngwie. Je l’ai déjà fait. Et à ce stade de ma vie, j’ai travaillé ma propre carrière, j’ai travaillé à ma façon pour avoir mon propre nom. J’apprécie absolument et je suis humilié par le fait que j’ai commencé avec Yngwie. Je suis très reconnaissant. Et pour cette raison, je ne dirai plus jamais rien de négatif ou de mauvais à son sujet, car je me rends compte que nous vieillissons. Je veux quitter cette terre avec toutes les conditions amicales, et je veux m’assurer que tout le monde s’entend bien et que toute l’eau est sous le pont. Un peu comme quoi Sammy [[Hagar]a prêché avec l’ensemble VAN HALEN chose. Il veut partir en paix, il veut partir avec tout le monde ayant le même sentiment qu’ils avaient quand ils étaient ensemble. Et j’étends cette branche d’olivier au Yngwies et le Neal Schons et quiconque a ce genre de coin entre nous. Je veux m’assurer que nous partons avec rien de tout cela, tant que je peux l’aider. Voilà pourquoi avec l’ensemble Yngwie chose, j’aimerais travailler avec Yngwie sur quelque chose, parce que je pense que ce serait magique; Je pense que ce serait quelque chose qui irait loin – encore plus loin que ce que nous avons déjà fait. “

De retour en 2017, De manière à dit au “Guitares de fabrication américaine” montrer que “ce sont de fausses informations” pour suggérer qu’il n’a rien contribué à Yngwiepremiers albums “parce que nous avons co-écrit [some of] ces chansons ensemble. En fait, j’ai écrit ces chansons “, a-t-il dit.” Pour lui, dire: “J’ai écrit chaque parole, chaque mélodie”, c’est une fausseté absolue. Et il parle de toute colère ou de toute conversation jetable qu’il pourrait avoir, mais quand il est mis sur du texte, cela apparaît comme très grossier et très arrogant. Alors, bien sûr, je ne prends pas ce genre de choses trop personnellement. “

Le chanteur a poursuivi en disant que la mémoire défectueuse peut être au moins en partie à blâmer pour Yngwieles commentaires de. “YngwieIl a écrit tellement de ses propres trucs, il a écrit tellement de choses par lui-même quand il s’agit de paroles et de mélodies au fil des ans “, a-t-il dit.” Peut-être que les huit derniers albums … dehors, mais pour autant d’albums qu’il a sortis, clairement sa mémoire est embuée sur les albums qu’il ne faisait pas tout ça. “

Il a continué: “Joe Lynn [[Tourneur]était un collaborateur très fort sur l’album[[‘Odyssée’]avec il l’a fait avec Yngwie, comme moi, tout comme certains des autres chanteurs qui étaient impliqués avec lui. Peut-être que plus tard, cela a changé et les autres gars ont simplement été habitués à chanter ses mots. Et j’étais aussi sur certaines chansons. Je veux dire, «Je suis un viking», Je n’ai pas écrit un mot ou une mélodie dessus. Mais ce que nous avons fait ensemble, c’est ce que nous avons fait ensemble. Et il y a des trucs que j’ai fait moi-même qui sont là-bas – il n’a pas ajouté ou supprimé une seule chose. Donc, encore une fois, c’est la mémoire sélective. Il se peut qu’il ne veuille pas parler de moi, il a un mauvais goût dans sa bouche à mon sujet, alors il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que tout le monde sait à quel point mon rôle a été minimisé dans sa vie et sa carrière. “

Quant à savoir pourquoi il pense Malmsteen a fait des commentaires désobligeants sur lui et d’autres anciens chanteurs dans la presse, De manière à Raconté “Guitares de fabrication américaine”: “Si quelqu’un sait quelque chose Yngwie‘est la fin des affaires, sa femme le gère. Et au fil des ans, elle a eu plus de contrôle sur les gens de sa vie, les gens qui étaient dans sa vie, et c’est vraiment triste de voir que beaucoup d’entre nous ont été en quelque sorte mis en lock-out. Lentement mais sûrement, tout le monde qui était dans son passé, y compris son groupe, y compris moi-même qui a en fait conservé une grande amitié et une bonne relation avec lui, vient d’être appelé. Et nous étions juste un peu poussés au bord du chemin pour quelque raison que ce soit, quelles que soient les paranoïas. Je ne le comprends vraiment pas. J’avais en fait une excellente relation avec eux deux, et je voyais de plus en plus qu’ils repoussaient tout le monde. Ils voulaient que leur cercle intérieur soit si petit, et je n’ai jamais rien fait pour interrompre ce cercle. Mais il y en avait d’autres autour desquels je suis très proche et très proche, l’un d’eux étant Marcel Jacob, qui était le bassiste qui était[[Yngwie‘s]groupe quand j’étais dans le groupe. Nous avions ensemble un groupe appelé TALISMAN pendant environ dix-neuf ans jusqu’à[[Marcel]a pris sa propre vie en 2009. Mais lui et Yngwie eu un peu de conflit et ils ont balancé ça sur ma tête pendant quelques années jusqu’à Marcel est effectivement décédé en 2009. Lorsque cela s’est produit, j’ai supposé, comme tout le monde qui savait Marcel, les gars du groupe L’EUROPE , tant de gens, grands ou petits, ont reconnu Marcelpasse. Tout le monde attend Yngwie faire de même, et quand il ne l’a pas fait, tout le monde a mal tourné, y compris moi-même. Nous avons essayé au moins d’obtenir une déclaration ou une reconnaissance de celle-ci, et quand non seulement il ne faisait pas cela, mais raccrochait les gens, les bloquait ou modifiait son numéro pour que personne ne puisse plus l’atteindre à ce sujet, pour moi … Je fait une déclaration, et qui est probablement retourné dans leur camp, qui a dit: «Pour moi, Yngwie est mort.’ Je ne veux pas le connaître ni avoir de ses nouvelles. “

De manière à ajoutée: “Marcel était l’un de mes meilleurs amis, et si vous ne pouvez pas mettre de l’eau sous le pont quand quelqu’un est passé, pour moi, c’est juste la façon la plus faible et la plus juvénile de gérer la vie. Et il a dû rentrer dans son camp, parce que tout d’un coup j’ai été exclu. “

Dans les jours qui ont suivi Yngwieinterview originale de Metal Wani A été publié le BLABBERMOUTH.NET, plusieurs autres anciens chanteurs du guitariste – dont Joe Lynn Turner et Tim “Ripper” Owens – a répondu sur les réseaux sociaux, avec Tourneur décrivant MalmsteenLes déclarations de “comme les diatribes d’un mégalomane essayant désespérément de justifier sa propre insécurité”. Cela a été suivi d’une réplique d’un membre de Yngwiel’équipe de gestion de, qui a écrit sur Malmsteenc’est Facebook page que les trois chanteurs “sont sortis enragés, crachant des insultes et des blasphèmes” au guitariste parce que “Yngwie a dit quelque chose qu’ils n’aimaient pas. “Le représentant de la direction a ajouté:” Il est très malheureux que ces anciens chanteurs embauchés doivent recourir à la confusion et aux insultes pour susciter toute sorte d’attention des médias à leur égard. De tels mots sans classe et puérils sont au mieux sans scrupule et au pire absolument honteux. ”