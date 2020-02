Jeff Scott Soto dit que le supergroupe Rock mélodique W.E.T. Travaille sur un nouvel album

Dans une récente interview avec Billboard, SONS OF APOLLO chanteur Jeff Scott Soto a révélé que le supergroupe mélodique hard rock HUMIDE., qui présente également des membres des groupes de rock suédois ÉCLIPSE et OEUVRE D’ART, travaille actuellement sur son quatrième album, la suite du célèbre film de 2018 “Earthrage”.

Les trois membres principaux de HUMIDE. – De manière à, guitariste / compositeur / producteur Erik Martensson (ÉCLIPSE, UNION NORDIQUE) et claviériste / guitariste Robert Säll (OEUVRE D’ART) – a uni ses forces pour la première fois en 2009 pour enregistrer son premier album éponyme. L’effort de deuxième année du groupe, “Se soulever”, refait surface en 2013, suivi du CD / DVD live “One Live – à Stockholm” en 2014.

En 2018, le groupe s’est élargi pour inclure le batteur Robban Bäck (MUSTASCH) et guitariste Magnus Henriksson (ÉCLIPSE) et enregistré “Earthrage”. Sa sortie a été soutenue par une rare performance live l’année suivante Frontiers Rock Festival VI à Milan, Italie.

Martensson Raconté Radar de musique en 2018, alors que HUMIDE. n’a joué que quelques concerts à ce jour, les membres du groupe espèrent changer cela à l’avenir.

“Je suis d’accord que ce n’est pas un groupe tant qu’il n’est pas joué en direct”, a-t-il déclaré. “J’en ai personnellement marre de beaucoup de ces [studio] projets, parce que certains d’entre eux sont tout simplement stupides. Il peut s’agir de 10 auteurs-compositeurs différents sur un même album. C’est juste fait pour obtenir de l’argent du label, et le label peut le vendre à cause des noms sur le disque. Je ne considère pas du tout ces groupes – ce sont vraiment des projets. je pense UNION NORDIQUE [[Martenssonprojet parallèle avec JOLIES SERVANTES chanteur Ronnie Atkins]et HUMIDE. sont quelque part au milieu. En faisant des disques, nous le faisons comme un groupe, avec nos propres chansons, sans aucun auteur extérieur. Mais je suis d’accord que jusqu’à ce qu’il soit joué en direct, ce n’est pas un vrai groupe. Cela dit, je n’ai jamais vu LED ZEPPELIN en direct, mais j’aime toujours leurs disques. Il n’y a de valeur que dans un enregistrement. “

