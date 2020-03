Jeff Scott Soto dit que les fils d’Apollo «sont connectés et ont cliqué beaucoup plus rapidement» pendant la tournée à l’appui du deuxième album

SONS OF APOLLO chanteur Jeff Scott Soto a récemment parlé avec Let’s Rock. La conversation complète peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur SONS OF APOLLO:

Jeff: “C’est vraiment une bénédiction d’avoir le calibre des musiciens que nous avons. J’ai un Bumblefoot dans mon groupe, et ce gars est toujours quelqu’un sur qui je peux m’appuyer vocalement, vers qui je sais que je peux me tourner. Il est un peu comme mon ancre pour s’assurer que rien ne soit sacrifié vocalement. Le gars est un grand chanteur ainsi qu’un grand musicien. Il me soutient autant que tout le monde dans le groupe. Nous le vibrons et nous tirons les uns des autres pour nous assurer que nous sommes en mesure de rendre le spectacle le meilleur possible. “

Sur la tournée nord-américaine récemment terminée du groupe:

Jeff: “C’était génial dans tous les sens du terme. Nous avons vu le mouvement des nombres et le mouvement de l’intérêt global. Nous avons vendu pas mal de concerts, et le groupe s’est connecté et a cliqué beaucoup plus rapidement que la première tournée. Le la première tournée était comme le premier album – nous apprenons toujours les uns les autres; nous apprenons toujours à vibrer et à rebondir les uns les autres … Nous voulions nous assurer que tout le monde se sentait à l’aise et confiant que nous tirions notre propre poids , et il a fallu que je ne dise même pas plus de deux semaines de concerts avant qu’il ne commence vraiment, vraiment à se gélifier et commence à se sentir comme un groupe, et nous pourrions en quelque sorte nous installer et construire un spectacle et construire ce que nous essayions de faire de tout cela depuis le début. Nous n’avons pas eu autant de douleurs de croissance cette fois-ci – c’était plus que de se souvenir des chansons en direct et de travailler sur leur rythme. De l’autre côté, nous l’avons déjà assommé. C’était essentiellement comme mettre une vieille paire de chaussures. “

Comment il prend soin de sa voix pendant sa tournée:

Jeff: “Heureusement, je dois penser à savoir comment le rationner, comment m’assurer que je ne souffle pas tout juste en un seul spectacle. L’essentiel est l’hydratation, le sommeil et rester à l’écart des éléments. Je peux même passer à travers des concerts et une tournée étant malade tant que je suis hydraté et bien reposé. C’est la clé ici. C’est essentiellement ce qui a fait exploser beaucoup de chanteurs dans la journée, ou fait exploser beaucoup de chanteurs en général – faire la fête toute la nuit, et le temps de récupération est basé sur la quantité de sommeil et d’hydratation qu’ils obtiennent. Quand ils ne le font pas, c’est à ce moment que la voix devient cassante et que tous ces problèmes commencent. en retard.”

Sur ses inspirations lyriques:

Jeff: “Maintenant que j’ai à peu près écrit sur tout et tout le monde – les gens de ma vie, fictifs ou non – dans l’ensemble, je trouve toujours de l’intérêt pour les choses que je veux écrire, mais cela vient vraiment de la chanson elle-même. Quand quelqu’un me donne un corpus d’œuvres ou un morceau de musique, cela dicte essentiellement ce que sera cette chanson. Je n’ai pas de catalogue de paroles qui attendent d’être utilisées. Je ne suis pas un Bernie Taupin qui peut simplement écrire des paroles sans musique. J’ai besoin de la musique pour m’inspirer de ce que va être cette chanson.[Dans[InSONS OF APOLLO,]quand ils me donnent la musique et disent essentiellement: «Voici où vous chantez; c’est là que vous reculez: «Je l’absorbe essentiellement de la même manière que vous regarderiez un film ou une émission de télévision. Si quelqu’un vous disait que c’était une comédie ou un drame, vous sauriez où c’était drôle et où ce n’était pas censé être drôle. C’est la même chose avec la musique – ça vous inspire exactement sur quoi écrire … J’ai vraiment besoin d’être inspiré par la chanson ou l’idée de la chanson avant d’intervenir et de mettre mes deux cents. “

Sur SONS OF APOLLOde 16 minutes “Nouveau monde aujourd’hui”:

Jeff: “En plus d’être ma chanson préférée sur l’album, c’est, pour moi, l’un des moments les plus fiers de ma carrière et de ma vie. J’ai toujours voulu avoir ce genre de «2112»/‘Rhapsodie bohémienne’ moment de ma vie où j’avais quelque chose de si grand, de si majestueux … Quand j’écoute cette chanson, je ne pense pas que ce soit une chanson de 16 minutes. Je ne pense pas qu’il y ait d’accalmies … Pour moi, on dirait que ça passe en trois ou quatre minutes comme la chanson moyenne. “

En jonglant avec de nombreux groupes:

Jeff: “J’en ris, mais parfois, ce n’est pas une blague – j’ai en quelque sorte besoin d’une pause – mais d’un autre côté, tout ce que j’ai sous la main, surtout au cours des 10 dernières années, ça tombe un peu la catégorie de la frappe pendant que le fer est chaud … Quand un cycle se termine, en travaillant sur autre chose, ce cycle revient après deux ou trois ans et je dois en quelque sorte continuer à rouler. C’est un gros problème d’avoir , et je ne m’en plaindrais jamais, mais il y a des moments où je dis: “Oh mon dieu, j’adorerais faire une pause. J’adorerais que mon cerveau n’ait pas à penser aux mélodies et aux paroles et à la productivité. ” Je ne vais pas regarder un cheval cadeau dans la bouche. C’est juste quelque chose que je vais surfer aussi longtemps que je le pourrai et aussi longtemps que les gens seront intéressés et que je pourrai faire ça pour gagner ma vie, j’ai vraiment de suivre et de frapper pendant que le fer est chaud. “

S’il s’émerveille des talents des musiciens qui l’entourent sur scène:

Jeff: “Chaque nuit. Je me pince parfois. J’ai eu des moments … Vous devez d’abord passer outre le fait que vous avez l’impression que vous devez impressionner ces gens, que vous devez être à la hauteur des raisons pour lesquelles vous jouez avec eux. L’année dernière, j’ai pu jouer avec le «Mangez-les et souriez» groupe, et sur papier, alors que nous discutons des chansons que nous allons faire, et dans les coulisses avant le spectacle, nous discutons des arrangements … Ce sont mes pairs. Ce sont mes amis. Je connais tous ces gars depuis tant d’années, puis quand nous sommes sur scène et que je regarde par-dessus mon épaule et[[Steve] Vai et[[Gamelle] Sheehan vont et font leur truc, je suis, comme, ‘Qui suis-je pour être ici avec ces gars? C’est incroyable. ‘ Quelque chose d’aussi minutieux que ça, où nous ne faisons que deux chansons ensemble, sur toute la ligne pour être sur scène avec PÉRIPLE, d’être sur scène avec SONS OF APOLLO, J’ai ce sentiment. Honnêtement, c’est une des choses personnellement qui me garde humble, mais deuxièmement, je me sens vraiment comme ça. Je suis toujours fan de musique et fan de ces gars-là. Je suis ce petit enfant avec des affiches de tous ces gars sur mon mur et les idolâtrant. Ensuite, pour réaliser que je suis en fait à côté d’eux – je suis leur égal à ce moment-là – c’est vraiment époustouflant pour moi parfois. “

SONS OF APOLLOest son deuxième album, “MMXX”, a été libéré le 17 janvier via InsideOut Music.