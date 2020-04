Jeff Scott Soto dit qu’il y a eu des discussions à propos de sa participation à la reine avant Adam Lambert

Jeff Scott Soto dit qu’il était brièvement en pourparlers à suivre à la fin Freddie Mercuryest comme REINE chanteur, avant Adam Lambert rejoint le légendaire groupe de rock.

Le courant SONS OF APOLLO chanteur, qui était l’un des chanteurs de la sanction officielle REINE hommage QUEEN EXTRAVAGANZA, a parlé de son éventuelle implication REINE lors d’une toute nouvelle interview avec Miles “La Chaussure” Schuman.

On lui a demandé s’il avait jamais été question de lui devant REINE, Jeff a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Je ne peux pas entrer dans les détails et je ne veux pas entrer dans tout ce qui jette la prudence au vent, en gros. Je ne peux pas vraiment élaborer. Il y a eu des discussions, disons simplement ceci Il y avait un court laps de temps avant Adam qu’il y a eu une discussion et qu’elle ne l’a pas dépassée. Je vais donc en rester là. J’apprécie mon amitié et tout ce que j’ai avec ces gars-là, donc je ne vais rien dire pour me tapoter le dos juste pour que les gens disent: «Hé, tu aurais dû…» Ce n’est pas nécessaire. Mais pour répondre à votre question, et pour être honnête et véridique à ce sujet, oui, il y a eu des ébats à un moment donné, et cela ne s’est tout simplement pas transformé en rien.

Quand Schuman souligné que De manière à chante le REINE matériel “vraiment bien” Jeff a dit: “Je l’ai dit maintes fois dans des interviews et quiconque m’a demandé pourquoi je choisis REINE [as a musical inspiration] tellement de, Freddie [[Mercure]et Steve Perry [[PÉRIPLE], ils font partie de mon ADN. Je n’essaie pas d’être eux – je suis tellement influencé par leur musique et ce qu’ils ont laissé derrière eux et leurs héritages. C’est l’une des raisons pour lesquelles je pensais personnellement que je m’accordais si bien avec PÉRIPLE, parce que même si je ne sonne pas comme Steve Perry – peut-être que je l’ai fait quand j’étais plus jeune, mais au moment où j’ai commencé à chanter avec eux, j’étais plus âgé et plus rauque en termes de livraison. Donc, ces deux groupes étaient quelque chose que j’aurais pu intégrer naturellement sans essayer de les émuler et d’essayer d’être une version hommage d’eux. Ils signifient tous deux tellement pour ce que je fais en tant que chanteur que c’était juste une chose naturelle pour moi de pouvoir PÉRIPLE, et il aurait été tout aussi naturel de REINE. “

Plus tôt dans le mois, De manière à et bassiste brésilien Kuky Sanchez rejoint REINE légendes Brian May et Roger Taylor de leurs maisons respectives pour effectuer une version à écran partagé de REINEla chanson classique de “Nous sommes les champions”. Découvrez la vidéo ci-dessous.

Lancé en 2012, QUEEN EXTRAVAGANZA a été créé par Taylor, qui, avec Mai, a été chargé de préserver l’héritage des REINE depuis 29 ans après le décès du chanteur Freddie Mercury en 1991.

En 2004, REINE recruté MAUVAISE COMPAGNIE chanteur Paul Rodgers, avec qui ils ont effectué deux tournées mondiales et sorti un album, “The Cosmos Rocks”, en 2008. Ils se sont séparés à l’amiable un an plus tard lorsque Rodgers renvoyé à MAUVAISE COMPAGNIE. Depuis 2011, REINE a été confronté par l’ancien “Idole américaine” étoile Lambert.

De manière à rejoint PÉRIPLE environ une semaine et demie dans une tournée d’été de six semaines 2006 avec DEF LEPPARD, après Steve Augeri a commencé à avoir des problèmes vocaux. Il a été licencié du groupe en juin 2007.



