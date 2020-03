Jeff Scott Soto écrit un essai pour soutenir les musiciens qui luttent pendant l’éclosion de Covid 19

Alors que de nouveaux festivals, performances et concerts sont annulés en raison de l’arrêt du coronavirus, le chanteur de hard rock acclamé Jeff Scott Soto a écrit un essai à l’appui d’artistes et de créateurs de toutes tailles qui comptent sur les chèques de paie des tournées et des concerts pour gagner leur vie.

De manière à, dont le groupe SONS OF APOLLO a été contraint de reporter un certain nombre de tournées européennes au début du mois en raison de la pandémie de coronavirus, a publié l’essai – intitulé “Un artiste, une crise et les perceptions qui les séparent” – sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Il a écrit: “En tant qu’artiste / musicien qui compte sur les tournées, les spectacles et les apparitions pour gagner sa vie, j’ai noté quelques pensées qui s’appliquent à beaucoup d’entre nous, en fait la plupart d’entre nous, y compris les plus grandes” rock stars “dans le monde tout le chemin vers les «up and comers».

“Alors que je partage et lis toutes les préoccupations de la perturbation de COVID 19 dans nos vies, je vois également des perceptions horriblement invalides et parfois laides à propos de nous, les artistes qui ne sont pas aussi affectés que les gens avec de” vrais emplois “. pense que nous nageons dans des flaques d’argent sans fin, du “ VIP Meet Meet n Greets ” au “ Merch trop cher ” au “ Prix du billet élevé ” que nous, les musiciens, rentrons à la maison avec une fraction de ces revenus à la fin, pas la part du lion que vous pensez peut-être basée sur le climat des prix d’aller aux spectacles aujourd’hui.

“Pour ceux d’entre nous artistes qui travaillent à peu près toute l’année, nous travaillons pour payer le (s) niveau (s) de vie que nous nous cassons le cul pour nous permettre. Nous sommes peut-être passés de dormir sur les canapés de nos amis à rentrer temporairement chez nous nous permettre d’avoir notre propre petit appartement pour enfin acheter une maison modeste (et ainsi de suite), mais nous avons les mêmes préoccupations, factures, hauts et bas, hauts et bas que TOUS les autres… peut-être plus maintenant parce que nous sommes l’incarnation du vieil adage , «rien de bon ne dure éternellement»!

“Comme je l’ai déjà mentionné, même les plus grands groupes qui ont plusieurs maisons et voitures, etc., doivent TOUJOURS payer pour le mode de vie qu’ils ont travaillé pour atteindre. Si / quand une tournée est tirée à mi-chemin d’une crise comme celle-ci” , nous sommes toujours responsables de ramener l’équipage et le groupe à la maison, de payer les soldes des autobus touristiques non remboursables, des hôtels, de la production, des visas, etc., pour finir par nous faire cette tournée gratuitement ou perdre la plupart de ce que nous pensions être gagner à payer pour ce manoir, maison modérée ou appartement d’une chambre.

“C’est ce à quoi NOUS sommes confrontés maintenant! Oui, alors que j’ai / nous avons la grâce et la chance de jouer / gagner pendant que vous tous criez / applaudissez (et aidez à financer ce qui précède), j’ai / nous / beaucoup avons dû tirer cela ‘plug’ et subissent maintenant des pertes offrant une confiance nulle quant au moment ou à la façon dont nous pourrons les rattraper de sitôt.

“Ce message n’est en aucun cas un moment” pleurez-moi une rivière “, il est principalement destiné à ceux qui travaillent dur, 9-5 ans, de chèque de paie à chèque de règlement pour des gens qui, pour une raison quelconque, se sentent” rock stars “n’ont pas leur place ou droit à gémir à propos de ce congé “forcé”. Quand nous avons la chance de mettre de l’argent de côté ou d’économiser pour une journée pluvieuse, eh bien les gens, il peut pleuvoir pendant un certain temps et il peut parfois y avoir l’impression que nous sommes à la recherche de chutes, c’est parce que beaucoup le seront!

“Je crains ce qui pourrait / se produira au cours des prochaines semaines ou des prochains mois à moins qu’il n’y ait un vaccin contre le feu sûr pour mettre tout le monde à l’aise. Jusque-là, veuillez prendre soin les uns des autres, ne jugez pas, ne présumez pas que vous savez ce que nous ou votre voisins / copains / parfaits inconnus ont ou n’ont pas, rappelez-vous, la perception est 90% de la plupart de nos vies, l’industrie du divertissement n’est pas différente.

“Paix, amour et unité à vous tous!”

Jeff Scott SotoSa carrière s’étend sur plus de trente ans. Il a d’abord été présenté au public en tant que chanteur pour virtuose de la guitare Yngwie Malmsteenemblématique des deux premiers albums solo avant de se diriger vers le groupe de hard rock estimé TALISMAN. Il est également l’un des chanteurs de la très populaire ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN, le chanteur principal du super groupe HUMIDE. (avec JSS aux côtés des membres de ÉCLIPSE et OEUVRE D’ART), et visionnaire créatif pour les penchants plus métalliques De manière à, parmi de nombreuses autres activités musicales auxquelles il a participé. Il a également tenu un passage devant le Rock And Roll Hall Of Famers PÉRIPLE et était l’un des chanteurs de la sanction officielle REINE hommage QUEEN EXTRAVAGANZA. Sa voix incroyable a conduit de nombreux artistes à l’inviter à jouer des chants invités ou des chants de fond sur leurs albums, y compris, mais sans s’y limiter, STRYPER, Joel Hoekstra, SAIGON KICK, Fergie Frederiksen, Lita Ford, COEUR D’ACIER, et plus.

En 1994, il sort sa première sortie solo, “Love Parade”, suivi du célèbre “Prisme” (2002), “Perdu dans la traduction” (2005), “Beau bazar” (2009), “Limiter les dégâts” (2012) et “Châtiment” (2017).



