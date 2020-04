Jeff Tweedy de Wilco joue avec ses enfants de la salle de bain pour Jimmy Kimmel

Comme la situation des coronavirus dans le monde ne s’améliore pas, certaines émissions de télévision ont dû trouver des moyens créatifs de continuer et apporter un peu de joie aux personnes actuellement à la maison. L’un d’eux est le spectacle de Jimmy Kimmel, qui a décidé de diffuser depuis chez lui et a invité de nombreux artistes ou musiciens à partager un moment avec eux et maintenant c’est au bon Jeff Tweedy.

Sans doute l’un des segments les plus attendus du programme de présentateur américain est les performances musicales en directEh bien, pour cela, ils ont mis une énorme scène sur Hollywood Boulevard à Los Angeles afin que beaucoup de gens puissent en faire l’expérience. Cependant, et avec toutes les mesures de lutte contre COVID-19 Il est pratiquement impossible de les faire en ce moment, mais vous pouvez toujours trouver un moyen pour que ces concerts aient lieu.

Avant que le coronavirus ne devienne une pandémie, Wilco devait jouer dans l’émission de Kimmel, donc Jeff Tweedy a eu une meilleure idée pour ne pas perdre cet espace et apporter un peu de joie à ses fans qui attendaient cette présentation, jouer à la maison, comme il le fait depuis quelques jours et tous les soirs depuis son compte Instagram.

Tweedy a attrapé sa guitare et a joué des grooves en direct et en ligne depuis sa salle de bain, jiar jiar. Cependant Le moment le plus spécial a été quand il a été rejoint par ses deux fils, Spencer et Sammy, qui ont accompagné son père pour chanter “Evergreen” de son dernier album solo, WARMER, une chanson qui semble idéale pour calmer l’anxiété au milieu de la pandémie avec laquelle le monde se bat.

La chose curieuse ici est que malgré le fait que leur progéniture ait participé à cet album, Spencer a joué de la batterie et Sammy a fait la photo de couverture, mais pour cette interprétation Tweedy a préféré que les deux l’accompagnent dans les chœurs pour mettre en place des harmonies vocales très intéressantes et qu’ils étaient complètement couplés à la voix et à la mélodie de son père.

Avec toute la situation du coronavirus, Wilco a dû annuler la tournée de printemps qu’il avait prévue pour les États-Unis, mais heureusement par ici nous a donné la chance de voir le groupe légendaire au Mexique pour la première fois, donnant une véritable tournée nostalgique de toute leur discographie au Metropolitan Theatre de la capitale chilienne. Un rêve devenu réalité pour de nombreux fans qui demandaient un concert de Tweedy et compagnie depuis des années.

Sans plus tarder, Découvrez Jeff Tweedy et ses enfants jouant «de la baignoire pour Jimmy Kimmel» ci-dessous: