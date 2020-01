Jeff Waters des vétérans canadiens du thrash metal ANNIHILATOR a commenté le décès de Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Parlant à The Metal Voice, Des eaux dit (entendre l’audio ci-dessous): “Tout le monde sait à l’intérieur et à l’extérieur du Canada ce Neil Peart a fait en tant que batteur pour nos cœurs et nos âmes, mais pour les batteurs – l’influence qu’il a eu sur presque tous les batteurs depuis qu’il a commencé… Tout le monde sait SE RUERLa musique et le trio sont probablement les trois personnes les plus talentueuses de la musique qui se sont réunies… SE RUERpour moi, c’est juste une partie du Canada. C’est le Canada; ce ne sont presque même pas des gens.

“Mon préféré[[SE RUER]les chansons étaient «Spirit Of Radio», ‘Feux de la rampe’ – il a le meilleur refrain de tous les temps – et «Tom Sawyer». Ce sont mes trois meilleures chansons. Et il l’était, et SE RUER fait, et il fait partie du Canada. Alors, quand il est mort, je pense qu’un petit morceau du Canada est mort. “

ANNIHILATORest le nouvel album, “Balistique, Sadique”, est dû le 24 janvier via Musique de Silver Lining.

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERparolier principal de, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).