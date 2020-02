Jeff Waters dit que le nouvel album du studio Annihilator “ balistique, sadique ” fait revivre des souvenirs de “ Never, Neverland ”

Dead Rhetoric’s Matt Coe a récemment mené une interview avec mainman Jeff Waters des vétérans canadiens du thrash metal ANNIHILATOR. Ci-dessous quelques extraits du chat.

Rhétorique morte: On a l’impression d’être très inspiré et ce sont des moments passionnants pour ANNIHILATOR – comme “Balistique, Sadique” est le dernier record. Que diriez-vous que vous avez décidé d’accomplir à travers cet ensemble de matériel – car il semble y avoir des aspects qui, à ces oreilles, explorent une sensation et une atmosphère, disons, “Never Never Land”?

Jeff: “Ouais. Il y a quelques aspects à cela. Nous avons eu … comme les gens peuvent le découvrir sur Internet ou lire des magazines ou écouter des podcasts qui veulent en savoir plus sur notre groupe, ils trouveront une histoire étrange à Nous pouvons être un peu inconnus et non signés dans certains pays, comme le Canada et les États-Unis, mais tout d’un coup, vous nous voyez sur YouTube jouer devant 80 000 personnes. Cela dépend où nous sommes, quel pays et où nous sommes dans le genre de carrière. Les gens se demandent “Qu’est-ce qui se passe avec ce groupe?”

“Le fait est que nous avons eu une sorte d’histoire confortable européenne et japonaise, où même si nous sommes Canadiens, c’est vraiment le seul endroit où nous sommes allés quand vous regardez la carrière. C’est notre dix-septième album studio et beaucoup de les gens qui sont nouveaux ANNIHILATOR ou ont seulement entendu parler du nom mais seulement entendu «Alice en enfer» ou ‘Never Never Land’ sont, comme, ‘Hein? Il y a eu 15 enregistrements après ça? [Laughs]. Ainsi, nos fans nord-américains et canadiens découvrent que nous avons des millions de disques et quand vous faites autant de disques, en tant qu’écrivain, vous allez frapper et manquer comme n’importe quel groupe. J’ai des albums de SLAYER, AC DC et BAISER – et j’ai tous les CD mais je ne les écoute pas tous, parce que certains sont classiques, certains sont bons et certains je ne pense pas que ce soit si bon. La même chose avec mon groupe ou tout groupe qui fait ça à ce niveau depuis longtemps, vous pouvez faire de bonnes choses et pas si bonnes – et ce n’est pas nécessairement votre faute, mais vous ne pouvez pas toujours faire les choses correctement et il est difficile de bien faire les choses la plupart du temps.

“Je suis allé dire les deux derniers ANNIHILATOR les records ont commencé à monter pour nous en Europe. Est-ce que je me connecte et que je fais un autre album comme ça de la même manière ou est-ce que je prends une chance et fais quelque chose d’un peu différent? Pas trop fou, je vais faire du rap ou essayer de changer l’image du groupe, mais juste essayer quelque chose de différent. Parce que nous pouvons sortir un autre disque, peut-être que les ventes d’albums n’augmentent que de 10 000, ou est-ce que j’essaie juste de faire quelque chose d’amusant à ce stade de ma carrière et de faire quelque chose de différent? J’ai demandé aux membres de mon groupe qui étaient avec moi depuis un certain temps d’être honnêtes et d’écrire les trois principales choses que vous pensez que je devrais faire pour me botter le cul et botter le cul du disque qui va sortir.

“Et ils ont dit numéro un, écrivez l’album avec un batteur. Parce que ce que je fais depuis 1993, c’est que chaque disque depuis lors a été écrit avec une boîte à rythmes ou un logiciel de batterie. Et certains de ces disques plus tard ont été enregistrés avec le logiciel de batterie – je n’ai pas pris la peine de demander à un batteur de le faire; c’était pratique et rentable de faire les choses de cette façon. Beaucoup de groupes le font. Fabio [[Alessandrini, tambours]d’Italie, il revenait et nous revoyions le matériel et écrivions jusqu’à ce que nous obtenions ce dont nous avions besoin. C’est étonnant pour la plupart des gens, mais c’est toujours ainsi que nous avons fait les choses – et cela va donner aux choses un son différent et une façon d’écrire différente. La prochaine chose – que ce batteur enregistre réellement sur l’album. La troisième chose était de ne pas revenir dans l’espoir de copier ou de cloner du vieux matériel parce que vous n’allez jamais le retirer et que ça va être évident. Au lieu de cela, revenez un peu à ce sentiment. Nous sommes revenus et nous avons juste eu beaucoup de vibrations amusantes des chansons – un nouveau riff que nous écririons ressemblerait beaucoup à ‘Mur de pierre’, le format des chansons est similaire. Nous n’avons pas fini par recréer la deuxième partie de ces albums, nous sommes clairement revenus en arrière et avons essayé de capturer un peu de la première vibration. Et c’est tout, ça va être différent et je ne sais pas si ça rend les choses meilleures ou pires à la fin. Les gens aimeront ou non. Ça ne sera jamais aussi classique que ‘Never Never Land’, mais cela en amène beaucoup de souvenirs. “

Rhétorique morte: Où pensez-vous avoir apporté les plus grands changements dans votre vie depuis vos premières années de ANNIHILATOR au courant Jeff Waters?

Jeff: “J’ai commencé à être très sérieux à l’adolescence en faisant partie d’un groupe comme les groupes que j’aimais. Je voulais me lancer dans les affaires, obtenir un contrat d’enregistrement et écrire de la bonne musique. Pour ce faire, c’était se concentrer jour et nuit Donc, quand j’étais adolescent dans la jeune vingtaine, c’est tout ce sur quoi je me suis concentré – j’ai essayé de ne pas travailler ou de terminer complètement mes études. J’étais à cent pour cent dans tout ça, et ce que je voulais Presque pas de cigarettes, pas de copines, ne pas sortir et faire la fête, pas de socialisation – il s’agissait de rester dans ma chambre, d’écrire de la musique et de regarder des vidéos d’autres groupes et d’apprendre comment ils faisaient les choses. J’ai consacré beaucoup de temps à la pratique. et apprendre tout ce que je pouvais.

“Puis «Alice en enfer»/ ‘Never Never Land’ est sorti – et wow – les filles, les cigarettes, l’alcool, je savourais les fruits de mon travail. Tout de suite quand on vous a jeté ça, je ne m’en suis pas occupé. Je suis devenu alcoolique à plein temps pendant environ quatre ans et c’est la première fois que j’ai arrêté de fumer en 1992. Je pense que seulement quelques nuits étaient les seules nuits où je n’avais pas une grande quantité d’alcool. Ce fut un énorme réveil et changement et je suis tombé du wagon en privé quelques années plus tard. En cessant de consommer de l’alcool, cela m’a aidé à me concentrer davantage et à ne pas avoir 70 ans, je garde ma forme physique. Je ne suis pas en fin de vie ici et je peux prendre de meilleures décisions commerciales. Je profite mieux de la vie. Juste aimer la musique et la faire pour les bonnes raisons. “

Vous pouvez lire l’intégralité de l’entretien à cet endroit.

“Balistique, Sadique” a été libéré le 24 janvier via Musique de Silver Lining.