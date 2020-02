Jehnny Beth annonce son premier album solo avec tout et une nouvelle chanson

Depuis quelques années, Mlle Jehnny beth Elle a été très active en collaborant avec des musiciens extrêmement talentueux et en train de sortir des rolas aussi simples. Le chanteur et leader de Savages a sorti “I’m The Man” – qui faisait partie de la bande originale de la populaire série de la BBC, Peaky Blinders -, et depuis lors, la possibilité s’est ouverte qu’il pourrait sortir un album solo bien qu’il ne soit pas encore entièrement confirmé.

Ce 5 février, Jenny a confirmé que le 8 mai de cette année, nous pourrons écouter son premier album solo, qui sera nommé Aimer, c’est vivre. Cet album studio est joli intéressant pour de nombreuses raisons, le premier parce que Il a la production de grands noms de l’industrie comme Atticus Ross (collaborateur de Nine Inch Nails et Korn) avec Inondation, qui a travaillé avec la crème et la crème de la musique, de U2, New Order, Nick Cave et Depeche Mode à The Killers, Sigur Rós et Placebo.

Comme si cela ne suffisait pas, Jehnny aura beaucoup de collaborateurs importants, tels que Romy Madley Croft de The xx, l’acteur et protagoniste de Peaky Blinders, Cillian Murphy et Joe Talbot, le chanteur du sentiment punk du moment, Ralenti.

Pour promouvoir cet album, la chanteuse a créé “Flower”, le premier single de cette nouvelle facette de sa carrière, qui selon Stereogum les paroles de la chanson sont inspirées par une danseuse d’un club de strip à Los Angeles appelé Jumbo’s Clown Room. Le long de cette route nous pouvons entendre un Jehnny Beth beaucoup plus mature, car il a mis de côté les guitares tonitruantes pour faites des mélodies mieux conçues et pleines de synthétiseurs environnementaux qui vont parfaitement avec votre voix.

Laissez ce que vous faites et commencez la journée de la meilleure façon en écoutant «Flower», la nouvelle chanson de Jehnny Beth: