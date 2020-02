Jehnny Beth de Savages annonce son premier album et partage une nouvelle chanson: écouter

Jehnny Beth, le leader de Savages, a annoncé son premier album solo. Ça s’appelle To Love Is to Live et ça sort le 8 mai via Caroline. Découvrez les illustrations de l’album et sa nouvelle chanson «Flower» ci-dessous. Jehnny Beth a également annoncé une tournée. Trouvez les dates de la tournée ici.

L’album présente une production d’Atticus Ross, Flood et Johnny Hostile. Romy Madley Croft du xx, l’acteur Cillian Murphy et Joe Talbot d’IDLES ont également contribué au nouvel album. “Flower” suit son titre Peaky Blinders “I I’m the Man”.

Revisitez le long métrage de Pitchfork en 2015 «L’amour et son opposé: dans le studio avec des sauvages».

