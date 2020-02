Jehnny Beth de Savages publie une collection de nouvelles érotiques

Jehnny Beth a annoncé une nouvelle collection d’histoires érotiques: Crimes Against Love Manifesto (C.A.L.M.) sort le 11 juin (via White Rabbit). Dans une nouvelle interview avec Laura Snapes du Guardian, Jehnny Beth a expliqué: «Je suis intéressé par … la liberté de l’imagination sur la sexualité et le fait que derrière des portes closes, quand vous ne blessez personne, vous pouvez imaginer et fais ce que tu veux.” Ci-dessous, un aperçu de C.A.L.M., qui contient des photographies du collaborateur habituel Johnny Hostile.

Avec le C.A.L.M. annonce, Jehnny Beth a partagé le clip de sa dernière chanson “Flower”. Il est réalisé par Anthony Byrne et met en vedette Jehnny Beth et Rebeka Adams. Trouvez la vidéo ci-dessous.

“Flower” est tiré du premier album solo de Jehnny Beth, To Live Is to Live, qui sortira le 8 mai. Le disque comprend également sa chanson Peaky Blinders “I’m the Man”.

