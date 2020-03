Jen Majura d’Evanescence s’énerve-t-il lorsque des fans filment des concerts entiers sur leurs téléphones portables? Elle répond

Dans une nouvelle interview avec “La fusion des dieux métalliques”, ÉVANESCENCE guitariste Jen Majura On lui a demandé si cela l’agaçait quand elle était sur scène et que les gens filmaient le concert avec leurs téléphones portables plutôt que de simplement profiter du spectacle. Elle a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “J’ai une réponse très brève et correcte pour celle-ci, mais je voudrais développer plus tard. Donc la réponse serait qu’elle ne me dérange pas quand ils tournent leurs téléphones et mettent le projecteurs allumés, parce que c’est beau. Quand ils ne filment pas, mais au lieu de briquets – dans la journée, vous brûliez votre vignette en tenant le briquet pour les ballades et tout. Mais de nos jours, les gens utilisent leur téléphone portable et mettent la lampe de poche.

“Nous avons des moments de … je pleurais sur le côté de la scène quand Amy [[Lee, ÉVANESCENCE chanteur]joué ‘Mon immortel’, par exemple, et elle est toute seule sur cette grande scène avec un piano à queue et elle commence à jouer la chanson et elle commence à chanter, ” Jen a continué. “Tout le monde chante, puis, quand il y a la première pause musicale, elle dit au public:” Ouais, montre-moi tes lumières “, et tu peux littéralement regarder dans – je ne sais pas – 10 secondes, tout cet endroit s’illumine; genre, chaque téléphone portable est une lampe de poche, et c’est tellement beau. Les gens ne l’ont pas vu de la vue que nous sommes autorisés à avoir sur le côté de la scène avant de rejoindre la chanson, et c’est juste tellement magique, beau moment à chaque fois que ça arrive.

“Cela étant dit, je déteste tout le temps les téléphones portables sur mon visage, parce que je suis totalement old school”, a déclaré le joueur de 36 ans. Majura ajoutée. “Je voudrais aller à un concert et paniquer et juste chanter et danser et passer un bon moment et faire l’expérience du tout. Et je ne comprends pas vraiment – cela me donnera encore beaucoup d’ennemis – mais je ne Je ne comprends pas vraiment les gens qui le feraient … Mon bras me fait parfois mal quand je les regarde tenir le téléphone pendant toute la série. Donc je ne suis pas un grand fan de se comporter comme ça, parce que, tout d’abord, vous bloquez la vue pour les autres, qui peut-être que vous voulez juste profiter et chanter et danser. Et aussi, vous manquez le moment. [Laughs] Mais je suppose que c’est quelque chose que les personnes âgées – pas les personnes âgées, mais les gens de ma génération, nous avons grandi en allant aux concerts et en nous préparant pendant une nuit entière à passer un bon moment, à chanter, à sauter et à danser. Et vous reveniez à la maison après un spectacle et étiez complètement épuisé. Et de nos jours, beaucoup d’enfants vont à ces émissions et ils restent immobiles tout le temps en tenant leur putain de téléphone. Je comprends, car ils sont nés dans ce monde de surcharge de médias, donc ils ne savent pas mieux. Mais je ne les jugerais pas – c’est pourquoi je dis que ce n’est pas de leur faute; ils ne le savent pas différemment. Alors peut-être que c’est leur façon de profiter d’un concert – vous restez là jusqu’à ce que votre bras tombe presque de votre corps, puis vous rentrez chez vous, placez votre téléphone sur l’ordinateur et regardez tout le concert sur votre écran à la maison pendant que vous mangez quelques nachos. Je ne sais pas. C’est peut-être le nouveau plaisir pour les jeunes de voir un concert. Mais assez chanceux, je connais beaucoup de nos fans, beaucoup d’entre eux – et je peux le voir dans leurs yeux, parce que quand nous sommes sur scène, nous voyons tout le monde – et nous avons beaucoup de fans qui sont toujours dans le toute chose de concert. Ils sautent, chantent, pleurent – ce que je dois toujours faire attention, parce que quand je vois des gens pleurer… ‘Mon immortel’, par exemple, quand le groupe entre en scène et que la lumière est vraiment brillante et que vous pouvez voir les visages de tout le monde et tout le monde pleure, je suis mauvais en merde comme ça. Parce que je vais regarder quelqu’un qui pleure et je commencerais à pleurer aussi. C’est impossible sur scène – tu ne peux pas pleurer. Je suis donc un peu une couverture humide parfois en ce qui concerne les émotions en combinaison avec la musique. Mais, oui, nous avons encore ces fans qui plongent dans l’expérience de concert, ce qui est vraiment très beau. Et ce sont les gars sur lesquels je me concentre vraiment, car ils redonnent de l’énergie. Personne ne tenant un téléphone portable ne me redonne de l’énergie. “

ÉVANESCENCE travaille actuellement en studio sur un tout nouvel album et en sortira très bientôt la première offre.

ÉVANESCENCE a passé une grande partie des deux dernières années à enregistrer et à faire des tournées à l’appui de 2017 “Synthèse”, qui contenait certaines des chansons les plus appréciées du groupe – ainsi que quelques nouvelles – réinventées avec un orchestre complet dans un paysage électronique profond.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).