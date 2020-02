Jennifer Hudson pour exécuter Kobe Bryant Tribute au NBA All-Star Game

Jennifer Hudson devrait honorer Kobe Bryant avec un hommage avant le match des étoiles NBA 2020.

Selon les détails de la NBA, la performance de Hudson donnera le coup d’envoi du match des étoiles avant que les joueurs ne soient présentés. Des détails supplémentaires n’ont pas été rendus disponibles, et la nature de l’hommage d’Hudson semble être tenue secrète.

Hudson n’est pas le seul artiste de haut niveau à se produire au All-Star Game. Lil Wayne, Chance the Rapper, DJ Khaled et Quavo devraient co-titrer l’émission de mi-temps.

Avant le match, Chaka Khan (qui a récemment joué dans The Masked Singer) offrira une interprétation de «The Star-Spangled Banner», et Tenille Arts chantera l’hymne national canadien.

Le match des étoiles débutera à 20 h HNE (cinq heures à l’ouest) le dimanche 16 février.

Cependant, la NBA a également des événements et des activités prévus pour jeudi, vendredi et samedi, dans le cadre du All-Star Weekend.

Un épisode de Inside the NBA sera filmé en direct à Chicago ce soir; l’émission mettra en vedette Charles Barkley et Shaq, entre autres.

Vendredi soir, le Celebrity All-Star Game commencera après que le Chœur des enfants de Chicago aura chanté l’hymne national d’avant-match.

Dans la compétition des célébrités, deux équipes, composées de joueurs dont Taylor Bennett, Quavo, Chance the Rapper, Jon Batiste, Common et Jidenna, se disputeront l’or sous la direction de Stephen A. Smith et Michael Wilbon. De plus, le Rising Stars Challenge, un jeu pour les joueurs de première et deuxième année de la NBA, aura lieu le même soir (Taylor Bennett, le frère de Chance the Rapper, s’occupera de la performance à la mi-temps, dans une soirée très chargée). ).

Samedi, Queen Latifah et un groupe d’enfants de Chicago interpréteront «Love’s in Need of Love Today» de Stevie Wonder. Le célèbre défi de compétences, le concours de trois points et le concours de slam-dunk suivront, l’action devrait commencer à huit heures à l’est et cinq à l’ouest.

Kobe Bryant est décédé le 26 janvier à la suite d’un accident d’hélicoptère.

Outre les hommages mentionnés, le vétéran des Lakers de Los Angeles (ainsi que sa fille Gianna, qui a également péri dans l’accident) sera honoré lorsque les participants au All-Star Game porteront des maillots sur mesure et des écussons commémoratifs.