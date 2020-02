Jennifer Lopez a tué des oiseaux lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl – dit PETA

Le groupe des droits des animaux PETA a critiqué un costume porté par Jennifer Lopez lors de sa représentation à mi-temps.

Lopez est monté sur scène dans un body personnalisé avec un manteau rouge, blanc et bleu. Le manteau lui-même était le drapeau portoricain. PETA dit que le choix de la mode et la déclaration auraient pu être faits sans assassiner les animaux.

“Ce drapeau aurait pu voler sans tuer d’oiseaux”, lit un tweet de l’organisation. “Des dizaines de soumissions ont été TUÉES pour cette représentation à mi-temps du Super Bowl Pepsi.” Le tweet comprenait l’image en tête de cet article avec un côte à côte d’oiseaux en cours de traitement.

Le manteau en plumes a été fabriqué sur mesure par Versace et comportait plus de 40000 plumes rouges, blanches et bleues. Le manteau lui-même représentait les étoiles et les barres américaines d’un côté et le drapeau de Porto Rico de l’autre. Instagram officiel de Versace conteste cette affirmation – affirmant que “toutes les plumes utilisées pour le drapeau provenaient de manière éthique”.

Que les plumes soient «éthiques» ou non, les défenseurs des droits des animaux étaient contrariés. Beaucoup d’entre eux ont reproché à J-Lo d’avoir accepté de porter la tenue pendant la performance. “Beaucoup de talent, beaucoup de femmes autonomes, mais c’est inutile si vous ne respectez pas les animaux”, lit-on dans un tweet.

Jennifer Lopez a rejoint Shakira sur scène pour exécuter le spectacle du Super Bowl Half LIV Half Time.

Les performances comprenaient plusieurs des plus grands succès des chanteurs et un clin d’œil subtil aux problèmes d’immigration américaine. Emme Maribel Muñiz – la fille de 11 ans de J-L a rampé d’une cage pour interpréter sa chanson. Plusieurs enfants dans des cages ont été montrés avant qu’elle ne ceinture des vers du single de sa mère, «Let’s Get Loud». Les enfants dans les cages ont ensuite rampé pour la rejoindre en tant que choeur de soutien.

De nombreux fans sur les réseaux sociaux ont applaudi les deux femmes pour l’émission et pour attirer l’attention sur la crise humanitaire. Mettre l’accent sur un problème de bouton chaud n’est pas passé inaperçu, comme cela ne devrait pas – les enfants sont dans des cages à notre frontière sud. Peut-être que cette performance du Super Bowl de Jennifer Lopez fera plus pour motiver les gens à agir.