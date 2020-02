Jennifer Lopez et Shakira n’étaient pas payés pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV

La NFL a une longue tradition de ne pas payer ses interprètes de Superbowl à la mi-temps – J.Lo et Shakira ne faisaient pas exception.

C’est la plus grande scène de la planète, et ça ne paie rien.

Selon plusieurs rapports et sources cette semaine, la NFL a refusé de modifier sa politique de longue date de ne pas payer les artistes du Super Bowl. Cela inclut la dernière émission de Shakira et Jennifer Lopez, qui a ébloui un public de plus de 100 millions de personnes dimanche dernier lors de leur spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV.

Le non-paiement n’est guère un secret. En 2014, la NFL a carrément admis ne pas payer les artistes de la mi-temps. “Nous mettons quelqu’un là-haut pendant douze minutes et demie devant le plus grand public que tout programme de télévision recueille aux États-Unis”, a déclaré le directeur de la programmation de la NFL, Lawrence Randall, à Time en 2014.

«C’est une très bonne affaire. C’est le fameux gagnant-gagnant pour les deux parties. “

Pourtant, la ligue a peu de problèmes à attirer des superstars comme Maroon 5, Katie Perry, Coldplay, Shakira et Jennifer Lopez. Mais ces stars ne deviennent pas complètement figées: plus tôt dans la journée, Forbes a rapporté que Shakira et Jennifer Lopez se sont produites au Super Bowl LIV en échange d’une rémunération à l’échelle syndicale et du coût de production – ce qui est loin des taux importants auxquels elles sont habituées. à aller chercher.

«C’est une très bonne affaire. C’est le fameux gagnant-gagnant pour les deux parties. “

En théorie, les ventes numériques et l’intérêt des fans générés par les performances du Super Bowl à la mi-temps valent autant – et probablement plus – pour les artistes que les paiements uniques qui accompagnent généralement d’autres concerts.

Bien que J.Lo et Shakira gagnent environ 2 millions de dollars par visite, ils peuvent s’attendre à une énorme aubaine dans la foulée de leur spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV, qui a été regardé par 103 millions de personnes.

D’autres actes récemment réservés, dont Justin Timberlake, Lady Gaga et Katy Perry, ont été indemnisés de la même manière. De plus, l’augmentation de popularité qui suit les émissions à la mi-temps est si précieuse que la NFL aurait envisagé de facturer des artistes pour qu’ils se produisent. Cependant, ces frais n’ont pas encore été institués, et il semble peu probable que cela devienne la norme de sitôt.

Selon l’article de Forbes cité, Justin Timberlake a vu un «pic de 214% dans les flux Spotify» au cours de la première heure suivant son effort de mi-temps en 2018. De même, le volume de recherche de StubHub et les revenus de concerts augmentent de manière spectaculaire à la fois immédiatement et à long terme.

Shakira, cherchant à capitaliser sur son buzz post-performance, a récemment annoncé qu’elle entamerait une tournée mondiale en 2021, bien que les lieux, les lieux et les dates n’aient pas encore été révélés.

Si les revenus par concert de la native de Colombie augmentent comme ceux de Travis Scott (qui a doublé) ou même de Maroon 5 (qui a connu une hausse de 200 000 $), elle pourrait gagner plusieurs millions de dollars de plus qu’elle ne l’aurait fait autrement. Et bien que J.Lo n’ait pas révélé de tournée mondiale, il est probable que son tarif standard pour les films – et la variété des rôles qu’elle propose – va considérablement augmenter.

Au moment d’écrire ces lignes, la NFL, J.Lo et Shakira n’avaient pas encore commenté.