Jennifer Lopez et Shakira offrent une superbe performance à la mi-temps du Super Bowl

Jennifer Lopez et Shakira ont pris d’assaut la scène du Super Bowl LIV Halftime Show à Miami dimanche soir, prouvant que deux divas valent mieux qu’une.

Lopez et Shakira ont tous deux réalisé un mélange de leurs succès de carrière avec beaucoup de pièces pyrotechniques à revendre.

Alors que Shakira donnait le coup d’envoi de l’émission avec son tube de 2009 «She Wolf», nous avons été transportés dans l’explosion de la pop latine des mid-aughts, alors qu’elle rappelait au public à la maison ce qui faisait d’elle une star mondiale.

Pour toute personne manquant un groupe de rock traditionnel du spectacle (qui n’était pas un dimanche soir), la star de la pop-rock colombienne a sorti sa guitare pour “ Empire ” avant de se lancer dans son hit révolutionnaire “ Whenever Wherever ”, avec un orchestre à cordes complet sur scène comme accompagnement.

La star du piège latin Bad Bunny l’a ensuite rejointe pour des versions de “J’aime” et “Chantaje” avant de clore son set avec “Hips Don’t Lie”, qui comprenait plusieurs changements de costumes et une chorégraphie impressionnante.

Mais le vrai spectacle de la soirée est venu avec l’aimable autorisation de Jennifer Lopez, qui a émergé dans un body en cuir clouté pour lancer la deuxième étape du spectacle avec ‘Jenny From the Block’, suivie de ‘Ain’t It Funny’, ‘Get Right »puis réémergeant au sommet d’un poteau au milieu de la scène (canalisant son personnage Hustlers) pour son hit fracassant,« Waiting For Tonight ».

J-Lo a également obtenu l’aide d’une autre superstar du rap latin, J Balvin, qui l’a rejointe lors de la performance de «Que Calor» et d’un mélange de «Mi Gente» et «My Love Don’t Cost a Thing».

Lopez et Shakira ont rappelé au public le pouvoir de la star solo en ce qui concerne le spectacle de mi-temps, car les deux artistes dynamiques ont capturé la même énergie que la performance défiant la gravité de Lady Gaga en 2017.

Plus tard dans son set, Lopez a également interprété ‘On the Floor’ et ‘Let’s Get Loud’, où elle a été rejointe par sa fille Emme sur scène, chantant une interpolation de ‘Born In The USA’ de Bruce Springsteen, tandis que Shakira a frappé le tambours.

Ce fut une soirée chargée de symbolisme. Alors que J-Lo portait une fourrure double face, avec le drapeau américain à l’extérieur et le drapeau portoricain à l’intérieur, représentant son double héritage.

Avec plus de 130 danseurs sur scène, des costumes scintillants et un charisme de scène brûlant, Lopez s’est révélée être une triple menace et a donné au public un avant-goût de ce à quoi ressemblait son spectacle de Vegas.

Plus tard, les deux icônes pop se sont associées pour interpréter «Waka Waka», qui comprenait une frénésie de danseurs, une chorégraphie de salsa et des crinières sauvages de cheveux fouettant l’air de la nuit.

Le spectacle était une célébration de la musique latine, de Miami et de deux stars de la pop qui ne font que s’améliorer avec l’âge. Les deux femmes ont marqué l’histoire ce soir, en tant que deux premières Latinas à codiriger le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Avant le grand match, Shakira a fait allusion à ce qui était en magasin lors d’une conférence de presse la semaine précédente:

“Je pense que le Super Bowl est un événement très américain, aussi américain que possible”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. “Ce sera également un rappel de l’héritage de ce pays, qui est celui de la diversité et c’est ce que nous célébrerons dimanche.”

Avant que les Chiefs de Kansas City ne battent les 49ers de San Francisco, Demi Lovato a donné une performance émouvante de l’hymne national, tandis que Yolanda Adams a interprété «America the Beautiful» avec le soutien du Children’s Voice Chorus de Miami.

Regardez toutes les performances emblématiques de l’album Live Super Bowl LIV.