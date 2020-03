Jerry Cantrell d’Alice In Chains semble être de retour en studio pour travailler sur une nouvelle musique solo

ALICE ENCHAÎNÉE guitariste / chanteur Jerry Cantrell est apparemment retourné au studio pour continuer à travailler sur un nouvel album solo. L’effort à venir marquera sa première version complète depuis “Voyage de dégradation”, l’album solo épique qu’il a fait en 2002 avec Future METALLICA bassiste Robert Trujillo et FOI PLUS le batteur Mike Bordin.

Mardi soir (10 mars), Cantrell a publié un Instagram photo de plusieurs racks de guitare et inclus le message: “Il est temps de faire le Raawwwkkk !!!” Il a également ajouté trois emojis “signe des cornes”.

Cantrell a discuté de ses plans pour enregistrer et sortir de nouvelles musiques solo lors d’une paire d’interviews qu’il a données en janvier. Tout en discutant avec Gibson à propos de sa nouvelle collaboration avec le luthier, Cantrell a abordé son activité solo en disant: “Il va y avoir des choses sympas qui se passeront cette année. J’ai déjà fait quelques concerts à LA en décembre avec un grand groupe d’amis. Mon ami m’a aidé à constituer un groupe vraiment cool de les gens, et nous avons fait quelques expositions solo.

“Je suis dans ce groupe, ALICE ENCHAÎNÉE, depuis 1987, soit 33 ans. Et ça a toujours été mon premier amour et mon engagement, mais j’ai eu l’opportunité de faire quelques albums solo, et depuis que nous avons remonté le groupe, je n’ai vraiment pas eu l’occasion de revisiter ça “, a-t-il poursuivi.

“[[ALICE ENCHAÎNÉE]vient de terminer sa tournée en septembre «Rainier Fog», et nous prenons généralement environ un an de congé quand nous avons fini de tourner de toute façon – donnez-lui juste un peu de repos, puis faites-le revigorer et concentrez-vous sur les nouveautés. Donc on va prendre un an de congé, alors j’ai pensé que je ferais peut-être quelques concerts et je travaille aussi sur de la musique. Et il va y avoir des choses passionnantes. Je ne veux pas encore dire ce qui se passe, mais je peux vous dire qu’il va y avoir de la merde cool cette année. “

Dans une interview séparée avec People TV sur le tapis rouge du MusiCares bénéficier honorer AEROSMITH, Cantrell dit qu’il essaie de ne pas écouter d’autres artistes tout en rassemblant de nouveaux éléments. “Je travaille moi-même sur un nouvel album, donc, généralement, quand je suis dans ce genre de mode, je n’écoute quasiment rien avant d’avoir fini, donc rien ne s’y glisse”, a-t-il expliqué. .

“J’ai fait quelques concerts les 7 et 6 décembre au Pico Union Project à L.A. avec des amis, et j’ai pu jouer certains de mes morceaux de mes disques solo.

“Quand je suis avec ALICE, Je suis avec ALICE, et cela prend la majorité de mon temps. Cette année, nous prenons un peu de temps libre, donc … Si vous avez aimé le travail solo que j’ai fait ou le travail avec ALICE, Je suis sûr que vous aimerez aussi certains de ces trucs. “

De retour en 2018, Cantrell Raconté Panneau d’affichage qu’il n’était pas dans un bon espace de tête quand il a fait “Voyage de dégradation”. “J’étais vraiment foutu à l’époque, pour être honnête avec vous, et vous pouvez l’entendre totalement sur ce disque”, a-t-il déclaré. “Cela a été fait juste avant que je ne devienne sobre, et cela a également été fait juste quand je faisais face à la mort de mon groupe, puis à la coïncidence malheureuse Layne [[Staley, ALICE ENCHAÎNÉE chanteur]mourant juste après avoir sorti ce disque. Ce n’était donc pas un bon moment dans ma vie, et ça se retrouve totalement sur ce disque. “

Cantrell a ajouté: “C’est un disque que je n’écoute plus beaucoup à cause de toutes ces choses que j’ai mentionnées”, révélant qu’il est devenu sobre un an après son enregistrement. Il a poursuivi: “Mais c’est un record qui est important pour moi, et je verrai Robert et Mike de temps en temps et ils se disent: ‘On devrait faire des putains de shows, mec. Certains «Voyage de dégradation» spectacles.’ [Laughs] Je leur dis que nous le ferons un jour. “

“Voyage de dégradation” était Cantrelldeuxième sortie solo, après 1998 “Boggy Depot”.

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec William DuVall rejoindre le groupe, et a sorti son troisième LP avec DuVall dans la programmation, “Rainier Fog”, en août 2018.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Ernie Ball



