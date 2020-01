Jerry Cantrell signe à Gibson

Depuis 126 ans, Gibson a été synonyme de création et de mise en forme du son. Le nouveau Gibson ère célèbre les modèles emblématiques de la Gibson Golden Era tout en se penchant vers l’avenir avec des instruments qui nourrissent de nouveaux joueurs à travers les générations, les genres et les genres de musique.

Gibson a annoncé aujourd’hui (vendredi 17 janvier) que Jerry Cantrell – auteur-compositeur principal, guitariste et chanteur principal du groupe de rock pionnier ALICE ENCHAÎNÉE – rejoindra en tant qu’ambassadeur de la marque. Jerry Cantrell fera une signature dans le Gibson espace d’expérience, 3e étage, salle de bal A en hiver NAMM le samedi 18 janvier à 16 h 00

Jerry Cantrell reste l’un des musiciens de rock les plus emblématiques de notre génération. Sa carrière en dehors de ALICE ENCHAÎNÉE a consisté en deux albums solo et plusieurs bandes sonores de films. Jerrypremier album solo, “Boggy Depot”, est sorti en 1998 et contient trois singles dont le populaire “Coupez-vous” et “Ma chanson”. En 2002, Cantrell a publié son deuxième album, “Voyage de dégradation”, avec Osbournela section rythmique alors en direct, Mike Bordin (batterie) et Robert Trujillo (basse). L’album comprenait deux singles, “La colère monte” et “Yeux d’ange”et la piste “Elle était ma fille” a été inclus sur le “Homme araignée” bande sonore. “Voyage de dégradation” a été réédité en novembre de la même année sous forme de double album, avec onze titres supplémentaires. En plus de ses albums solo, Jerry Cantrell a publié de la musique sur des bandes sonores de plusieurs films, dont “Le gars du cable”, “John Wick 2” et “Le punisseur”.

“Je suis très heureux d’annoncer que je rejoins officiellement le Gibson famille “, dit Jerry Cantrell. “J’ai hâte de voir ce que nous pourrons créer ensemble à l’avenir.”

“Apportant Jerry à la Gibson à la famille est un rêve devenu réalité. Il est l’un des héros du seigneur du riff qui m’a personnellement influencé et inspiré pour jouer de la guitare ” Cesar Gueikian, officier marchand en chef de Gibson. “C’est un privilège qu’une telle icône devienne l’un de nos ambassadeurs. Il continue de façonner le son d’une manière unique à son art. Ensemble, nous serons en quête de faire en sorte que la musique soit plus importante que jamais.”

Crédit photo: Scott Dachroeden

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).