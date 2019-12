Jerry Garcia Estate lance une marque de cannabis, les fans ne sont pas ravis

Sur Willie Nelson, le domaine de Jerry Garcia veut un morceau du marché du cannabis bondé. Le domaine a annoncé une nouvelle collection de cannabis Jerry Garcia, qui sera lancée en 2020.

"Présentation d'une toute nouvelle façon de découvrir Garcia", lit le tweet. "Comme sa musique et son art, la collection de cannabis emblématique de Jerry sera spontanée, révélatrice, curative et tout sauf ordinaire. Nous avons hâte de partager cette expérience avec les fans l'année prochaine. "

Le site officiel indique que la collection de cannabis sera construite autour de l'héritage personnel du légendaire guitariste. Ils se sont associés à Holistic Industries pour développer tous les aspects de la marque – y compris les produits et accessoires.

Trixie Garcia, la fille de Jerry, dit que la famille a choisi Holistic parce qu’elles sont ancrées dans les valeurs familiales. La marque a son siège à Washington D.C.et est l'un des plus grands opérateurs privés de cannabis multi-états aux États-Unis.

«Leurs valeurs sont ancrées dans une entreprise familiale et ils ont des antécédents d'exploitation et de création de marques de cannabis à travers le pays. Nous avons hâte de partager la collection de cannabis Jerry Garcia avec les fans l'année prochaine. "

Les fans ont été peu aimables avec les nouvelles sur Twitter. De nombreux fans ont exprimé leur dégoût pour cette annonce, la qualifiant de terrible exploitation de l'héritage de Jerry. Que ce soit ou non une minorité vocale reste à voir.

"J'adore les Grateful Dead et Jerry, mais je pense que c'est vraiment triste que tout ce qui leur est associé devienne un autre produit", lit-on dans un tweet. D'autres ont critiqué le libellé utilisé pour introduire l'annonce. "Pour ma part, je suis reconnaissant d'avoir pu découvrir Garcia de la seule façon possible – en direct et en concert!", Lit-on dans un autre tweet.

Les marques de célébrités du cannabis n'ont rien de nouveau. Willie Nelson, Wiz Khalifa et Snoop Dogg ont tous autorisé leur nom à des vendeurs de cannabis à travers le pays. Bien que les produits réels n'aient pas encore été annoncés, les fans de Grateful Dead ne sont pas ravis du dernier ajout.