Jerry Lee Lewis se balance à Londres

Lorsque Jerry Lee Lewis a entamé une nouvelle phase de succès dans le domaine de la musique country en 1968, beaucoup de gens ont considéré que c’était un départ radical pour l’un des véritables pionniers du rock’n’roll. Mais la vérité est que ses signatures séminales de 1957 “Whole Lot Of Shakin” Going On “et” Great Balls Of Fire “ont été des succès majeurs auprès des fans de country, pas seulement de la pop.

En effet, ces deux chansons sont devenues le pays n ° 1 aux États-Unis, alors qu’elles atteignaient respectivement le n ° 3 et le n ° 2 sur les charts Pre-Hot 100 Billboard. Ensuite, bien sûr, il y avait la version de suivi de The Killer de Hank Williams«You Win Again», qui était un pays mais pas un succès pop aux États-Unis. D’autres succès dans le top 10 s’en sont suivis, les influences country de Jerry Lee n’étant jamais loin de la surface de son braggadocio à bascule, via «Breathless» et «High School Confidential».

Au moment de sa mise en scène réussie après 1968 sur la carte des pays avec “Another Place Another Time”, Lewis avait déjà neuf entrées sur ce compte à rebours à son nom. Mais il ne fait aucun doute qu’une nouvelle génération de fans admirait désormais la saveur de Nashville dans son son, 11 ans depuis sa première apparition. À partir de cette piste, il a décroché neuf meilleurs tenners d’affilée, et les années 1970 en ont rapporté pas moins de 12 de plus, tous pendant son séjour chez Mercury Records.

Une session stellaire en Angleterre

Le début des années 1970 a vu un regain d’intérêt tangible pour le rock’n’roll de première vague, une vague bénéficier à la fois Lewis et Chuck Berry. C’est ainsi qu’en 1973, Jerry Lee s’est rendu en Angleterre pour enregistrer un nouveau double album pour Mercury intitulé The Session… Enregistré à Londres avec de grands artistes. Comme suggéré, il contenait une liste incroyable d’invités, la plupart britanniques et beaucoup d’entre eux au bord de grandes choses dans leur propre carrière.

Peter Frampton, Albert Lee, Rory Gallagher et Alvin Lee de Ten Years After étaient tous parmi les guitaristes en vedette sur un LP produit par Steve Rowland, né à Los Angeles et conçu par le regretté Martin Rushent, plus tard pour se faire un nom en tant que producteur de nouvelles vagues. Delaney Bramlett, de Delaney & Bonnie, a contribué à la guitare goulot d’étranglement tandis que Faces (et ancien Petits visages) le batteur Kenney Jones était parmi les batteurs.

Les relations de Jerry Lee avec Spooky Tooth, Peter Frampton et… Chas et Dave

Parmi les autres guitaristes des sessions, il y avait Chas Hodges, plus tard Chas et Dave, et Mick Jones, fin de Spooky Tooth et co-fondateur de rock chartbusters Foreigner plus tard dans la décennie. Hodges a également joué de la basse, tout comme des sidemen de renommée comme John Gustafson et Klaus Voorman. Frampton’s ancien camarade de groupe du troupeau, Andy Bown, qui a ensuite Status Quo, a joué des claviers, tout comme Matthew Fisher de Procol Harum, la star solo suivante de Spooky Tooth, Gary Wright, et Tony Ashton, qui a beaucoup voyagé, notamment Ashton, Gardner & Dyke.

L’album a bien fait avec le public country de Lewis, culminant au n ° 4, même si son pic pop n ° 37 n’était guère en accord avec sa puissante programmation. Néanmoins, ses 19 titres ont donné à The Killer beaucoup de place pour explorer des chansons qu’il avait connues au cours d’une carrière déjà épique, telles que Berry’s ‘Memphis’ and ‘Johnny B. Goode’ and Ray Charles“” Que dirais-je? “

Il a également enquêté sur des entrées ultérieures telles que Creedence Clearwater Revival‘Bad Moon Rising’ et ‘Early Morning Rain’ de Gordon Lightfoot, et revisité ses propres ‘High School Confidential’ et ‘Whole Lot Of Shakin’ Going On ‘. Le 7 avril 1973, Jerry Lee entre dans le Hot 100 au No. 81 avec sa deuxième version de «Stick» (parfois «Sticks»), la châtaigne de McGhee à la fin des années 1940 «Drinking Wine Spo-Dee-O-Dee».

Lewis avait inclus le numéro sur son album de 1966 Memphis Beat, dans une version enregistrée en 1963, date à laquelle il avait déjà été repris par Wynonie Harris, Johnny Burnette et Pat Boone. La nouvelle interprétation a culminé à la pop n ° 41 – malheureusement, sa dernière visite au Hot 100 – mais a grimpé au n ° 20 en 11 semaines consécutives sur la liste des pays. Les références nationales de Jerry Lee étaient aussi convaincantes que ses racines rock’n’roll.

«Drinking Wine Spo-Dee-O-Dee» est sur The Session… Enregistré à Londres avec de grands artistes, qui peut être acheté ici.