“J’espère être entendu et ressenti”: entretien avec Lizzo

Lorsque vous écrivez le nom de Lizzo dans le moteur de recherche, toutes sortes d’histoires et d’interviews sur sa vie et sa carrière apparaissent (qui est pratiquement le même). Vous pouvez lire ça Il a quitté l’université pour poursuivre son rêve de devenir un artiste, et il a même vécu dans sa voiture pendant un temps dans le sacrifice que plusieurs personnages font pour atteindre plus que la gloire ou la notoriété.

Dans le cas de Lizzo, ce n’est pas que c’est différent, mais que son objectif était plus précis: être entendu malgré le fait d’être une femme afro-américaine dont les caractéristiques physiques n’adhèrent pas aux normes de beauté d’aujourd’hui propulsé par la même industrie dans laquelle il voulait entrer, celle de la musique.

Cependant, cette femme de 31 ans (près de 32 ans), même si cela semble ringard, c’est l’exemple parfait de ceux qui ne se reposent pas jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif même s’il semble en retard et fatigué. C’était en 2013 lorsque Lizzo son premier album studio; deux ans plus tard, il revient au studio pour travailler sur un nouvel album; et deux ans plus tard, il a sorti un single intitulé “Truth Hurts” que s’est-il passé sans chagrin ni gloire … ou quelqu’un se souvient-il de son nom il y a trois ans?

C’était cette année, en 2017, lorsque Lizzo a marqué son agent pour lui dire qu’il allait démissionner, parce qu’il n’y avait aucun sens à faire de la musique que “personne” n’écouterait, ou du moins pas les masses comme nous avons l’habitude de comprendre quand nous parlons d’un musicien, chanteur ou artiste à succès. Et il était avec plusieurs personnes, dont un médium, qui lui a dit que tout ce qu’il attendait allait arriver … la reconnaissance, les Grammys, la musique qui se fait entendre partout.

Et c’était comme ça. Deux ans plus tard (comme s’il s’agissait d’une tradition Lizzo), il réintègre le studio pour sortir Cuz I Love You, l’un des albums les plus acclamés de 2019 qui a dirigé les listes internationales des meilleurs de cette année, et le plus drôle est que ces applaudissements sont venus de la main de “Truth Hurts” – intégré dans l’édition de luxe de cet album – et des plateformes sociales.

À partir de ce moment, Lizzo est devenu un phénomène assez particulier pour deux raisons non mineures. Le premier est son mélange de hip hop, R&B et pop intégré dans vos chansons et la façon dont vous jouez avec votre voix. Et le second, le discours derrière chaque chanson, paroles et vidéoclip qui apparaît, et c’est quelque chose que nous savons, mais nous devons nous rappeler de temps en temps: l’estime de soi, un amour qui transcende le corps, mais surtout au-delà.

Lizzo était en visite à Mexico pour un showcase, et nous avons eu l’occasion de lui parler de la vraie personne derrière la figure qui s’est fait connaître dans le monde, son avenir et la révélation de ce qui se passerait dans le futur si son prochain travail en avait le même succès ou impact que Parce que je t’aime.

Q: J’ai lu une interview de 2017 qui vous vous sentiez fatigué à l’idée de faire de la musique que personne n’allait écouter … Donc, si vous avez eu l’occasion de parler avec le Lizzo de l’époque, Que lui dirais-tu maintenant?

Lizzo: Elle ne le croirait pas, parce que vous savez, elle avait déjà des gens en 2017 me parler des choses qui se passent en ce moment, en ce moment. C’étaient des gens, des dirigeants de maisons de disques à un médium psychique, ils m’ont dit: «Tu vas gagner des Grammy Awards. Votre chanson fera très bien l’affaire, vous serez en contact avec les gens et vous voyagerez à travers le monde. » Et je ne le croyais pas à l’époque, je me disais “Oui, quoi que tu dises”…

Q: Avez-vous déjà dit «Si mon prochain album n’est pas comme ça (Cuz I Love You)… je vous en serai très reconnaissant.» Comment pouvez-vous en être si sûr?Que se passerait-il si demain votre prochain album ou musique ne causait pas le même impact?

Lizzo: Non oui je vous en serais reconnaissant, j’en suis sûr. J’en suis sûr parce que je l’ai déjà fait. J’ai sorti des albums et aucun n’a eu le même impact que Cuz I Love You, et j’étais reconnaissant et heureux de la façon dont cela avait été …

Ici, nous vous laissons L’interview complète avec Lizzo: