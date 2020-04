Jess Gillam lance le Virtual Scratch Orchestra

Le saxophoniste primé BRIT classique Jess Gillam a lancé le Jess Gillam Virtual Scratch Orchestra et a invité des musiciens de tout niveau à jouer de la musique virtuellement avec elle. Le Jess Gillam Virtual Scratch Orchestra donnera sa première représentation en ligne de «Où sommes-nous maintenant?» De David Bowie, présenté sur le premier album de Gillam, Rise, le vendredi 17 avril.

Jess Gillam a expliqué: «Pour moi, la musique, c’est avant tout des gens! Les gens s’unissent, les gens partagent et les gens écoutent. À un moment très difficile, où il n’est actuellement pas possible d’être physiquement ensemble pour partager et faire de la musique, j’espère que c’est une façon de créer quelque chose ensemble à distance. ‘Where Are We Now?’ Est l’une de mes chansons préférées de David Bowie. Il est d’une beauté envoûtante et semble très approprié car nous réfléchissons tous sur le monde et ce qui se passe autour de nous. Il s’agit de la première chanson qu’il a sortie après une longue période de silence en 2013. »

Restez à la maison et rejoignez le Virtual Scratch Orchestra de Jess Gillam. Participer est simple:

Jetez un œil aux parties disponibles (violon, alto, violoncelle, contrebasse, hautbois, cor en fa et piano) et téléchargez la musique d’elle site Internet.

Vidéo vous-même jouant votre rôle en jouant sur la piste de clic ou la version publiée. Les soumissions peuvent être enregistrées sur un smartphone ou un enregistreur vidéo, mais veuillez utiliser des écouteurs afin que vous puissiez être entendu.

Envoyez la vidéo à info@jessgillamsax.co.uk avec une ligne indiquant: «J’autorise Universal Music Group à utiliser cette vidéo». La date limite est le vendredi 10 avril à 18h.

Inscrivez-vous au liste de diffusion pour vous assurer que vous voyez les résultats finaux.

Jess Gillam interprétera ensuite la pièce en direct avec les vidéos préenregistrées combinées le vendredi 17 avril à 18 heures sur son Instagram (@jessgillamsax).

Regardez Jess Gillam jouer «Where Are We Now?» De David Bowie sur son premier album Rise.

À propos de Jess Gillam

Jess Gillam est le premier saxophoniste à avoir signé avec Decca Classics. L’année dernière, elle a sorti son premier album Rise, avec une sélection de ses morceaux préférés allant de Marcello et Shostakovich à David Bowie et Kate Bush, qui sont entrés dans les classements officiels britanniques au n ° 1.

Jess Gillam est également présentatrice télé et radio. Elle est devenue la plus jeune présentatrice de BBC Radio 3, et anime sa propre émission hebdomadaire et son podcast This Classical Life, et a également présenté cinq BBC Proms en direct à la télévision. Elle a remporté un Classic BRIT Award, a été la première saxophoniste à atteindre la finale du BBC Young Musician of the Year, et s’est produite au prestigieux Last Night of the Proms et aux BAFTA (British Academy of Film and Television Awards). Jess Gillam est une ardente défenseure du pouvoir de la musique dans la société, combinant souvent ses engagements de concert avec des projets éducatifs et sociaux. Elle est mécène des Awards for Young Musicians et administratrice de la toute nouvelle HarrisonParrott Foundation, œuvrant pour l’inclusion complète de toutes les ethnies, genres, handicaps et origines sociales avec un accès égal aux arts.

