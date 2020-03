Jesse James Dupree de Jackyl: “ J’ai honte du fait que le pays s’est permis de se polariser ”

Lors d’une récente apparition sur Shawn SixXpodcast de “Les conversations liquides”, JACKYL chanteur Jesse James Dupree a abordé son point de vue sur le climat actuel de division politique aux États-Unis. Il a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): “Je vais être honnête avec vous: j’étais un grand fan de Bill Clinton – pas à cause du côté politique; J’ai adoré son charisme. Et en plus, dans l’esprit du rock and roll, il est le seul à avoir vraiment utilisé le bureau ovale pour la seule chose pour laquelle je pensais que c’était bon – il faisait de l’action.

“Blague à part, je suis un fan de ces gars qui savent diriger. Et j’étais un grand fan de[[Barack] ObamaLe charisme de M. – j’étais impressionné par sa capacité à motiver “, at-il poursuivi.” Mais, encore une fois, ce n’est pas d’un point de vue politique. Et[[Donald] Atout est haut la main, c’est l’animal le plus damné en ce qui concerne – il sait comment commercialiser; Je veux dire, évidemment, il le fait. Mais il a profité d’une époque en Amérique où nous avons tous adopté cela WWE mentalité de lutte, et tout le monde est devenu si polarisé.

“J’ai honte du fait que le pays se soit laissé polariser – que vous aimiez l’extrême gauche ou l’extrême droite. Parce que permettez-moi de vous dire quelque chose – aucun des goobers de gauche qui sont les avortements et tout ce qui concerne les droits des homosexuels et tout ça, et tous les gens de droite contre, ils ont tous leur propre opinion et tout ça.

“C’est ce que je ne sais pas – ce que je ne sais pas, c’est qu’il doit y avoir un prix infernal que nous ne pouvons pas voir, c’est à gagner, pour qu’ils se battent, parce qu’ils ne le font pas se soucient beaucoup de ces points; ils ne le font tout simplement pas. Je ne dis pas qu’ils ne se soucient pas du tout; je dis simplement qu’ils ne se soucient pas dans la mesure où ils devraient nous déchirer. Il doit y avoir une bague en or dont nous ignorons l’existence. “

Il y a trois ans et demi, Dupree a fait la une des journaux lorsqu’il s’est prononcé contre les artistes musicaux qui font connaître leurs opinions politiques, affirmant que l’expression d’opinions sur de telles questions est “tellement totalement anti-rock”. Il a dit à l’époque: “Je m’en remets à Bono [[U2]et Bruce Springsteen d’écrire les chansons qui guériront réellement le cancer – du moins ils pensent que c’est le cas de toute façon. Je veux dire, je fais ma part de balades caritatives à moto et nous faisons nos trucs caritatifs, mais certains de ces gars ont des opinions plus saintes que toi sur ce qu’ils font, et ils oublient que le rock and roll a été construit sur deux guitares, basse et batterie et un beat. Nous restons donc fidèles à cela. “

Dupree a continué à réitérer le fait qu’une partie de JACKYLL’attrait de ce groupe réside dans son approche simpliste et dénuée de sens. Il a dit: “Les gens ne veulent pas entendre parler de politique JACKYL. À la fin de la journée, je suis juste dans un groupe de rock and roll. Mais ma position n’est pas nécessairement politique; c’est plus ou moins à raconter Bono et Bruce Springsteen, ‘Ferme ta putain de gueule, espèce de putain de suceurs complaisants. Bruce Springsteen debout là, claquant Atout… Nous avons deux mauvais choix cette année en ce qui concerne [presidential candidates go]… Mais encore une fois, je n’ai pas besoin de l’entendre Bruce Springsteen. Bruce a juste besoin de chanter putain ‘Né pour courir’ et tais-toi. Et s’il n’aime pas que je dis cela, Bruce, J’habite à Kennesaw, en Géorgie. Je serais ravi de vous rencontrer à tout moment. Va te faire foutre! Et j’aime certains des Bruce Springsteen chansons… pendant une minute. Je veux dire, je ne m’accroche pas Bruce Springsteen ou ses fans. Mais je dis, je ne veux pas l’entendre parler de politique. “

JACKYLdernier album de, “Rowyco”, a été publié en août 2016 via Mighty Loud Records.



