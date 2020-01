«Jessica»: instrument du succès du groupe Allman Brothers

Certaines pistes n’atteignent pas une position de graphique qui reflète leur position ultérieure dans l’histoire de la musique. C’est le cas d’un instrument célèbre qui est entré dans les charts américains le 19 janvier 1974. The Allman Brothers Band sortaient le plus gros succès de leur carrière avec la composition de Dickey Betts ‘Ramblin’ Man ’, et se tournèrent à nouveau vers Betts pour 45 autres de leur album Brothers And Sisters.

«Jessica» était le morceau, l’un des instrumentaux à guitare les plus exaltants des années 1970, même si de nombreux fans ne l’ont peut-être jamais connu par son nom. Sur le Billboard Hot 100 cette semaine-là, c’était l’une des cinq nouvelles entrées, commençant au n ° 90 aux côtés de ses débuts par Cher, les Dells, Ashford & Simpson et Rick Derringer.

La radio album rock l’a creusé, bien sûr, mais cette fois, tous les programmeurs pop qui avaient voté pour «Ramblin» Man »n’étaient pas si enthousiastes. ‘Jessica’ a perdu sa balle (pour “le plus grand mouvement ascendant”) au cours de la deuxième semaine alors qu’elle grimpait au n ° 85, l’a récupérée pendant une semaine avec un saut au n ° 75, puis l’a de nouveau perdue au n ° 70. Elle a réussi un plus de montée, jusqu’au n ° 65, avant de tomber, mais la piste est depuis une pièce familière dans le monde du divertissement au sens large.

Au milieu des années 1970, “ Jessica ” est devenue encore plus familière aux auditeurs de radio à Londres, en Angleterre, en tant que thème de l’album rock de Capital Radio, Your Mother Wouldn’t Like It, puis a remporté un large public en tant que thème du Top de la BBC Television. Série motoréducteur. Il a également été présenté dans de nombreux films, émissions de télévision comme The Simpsons et My Name Is Earl, et bien au-delà.

Il y a eu plus tard aussi la gloire pour un enregistrement live de «Jessica» qui figurait sur l’album An Evening With The Allman Brothers Band: 2nd Set, sorti en 1995. L’année suivante, cette version remporte le Grammy Award for Best Performance instrumentale rock.

«Jessica» est sur l’album Brothers And Sisters de Allman Brothers Band, qui peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture Best Of Allman Brothers Band de uDiscover.