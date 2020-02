Jessie Reyez annonce sa tournée 2020 «Avant que l’amour ne vienne nous tuer»

La star montante canadienne Jessie Reyez prendra la route ce printemps, avec sa tournée «Before Love Came to Kill Us» qui débutera le 23 mai, après ses débuts Coachella performance.

L’auteure-compositrice-interprète sera en tournée pour la soutenir premier album à venir du même nom, dont la sortie est prévue pour le 27 mars via Fmly et Island Records.

La tournée comprend 25 dates à travers le pays, y compris des arrêts à New York, Miami, Atlanta et deux spectacles canadiens, dont Toronto et Vancouver. Le spectacle se termine au Terminal 5 de New York le 7 juillet.

Les billets en prévente sont mis en vente aujourd’hui à midi HNE, tandis que la vente générale commence le vendredi 21 février à 10 h, heure locale.

La chanteuse / compositrice colombienne a déjà une nomination aux Grammy Awards à son actif, pour son EP 2018, Being Human, qui a été nominé pour le meilleur album contemporain urbain.

Avant son premier album studio, elle a partagé deux singles de Before Love Came to Kill Us, dont la ballade émotionnelle «Love in the Dark» et l’urgente «Far Away», sur les familles déchirées par la déportation.

Avec ses débuts à venir, Reyez est prête pour la célébrité mondiale, ayant déjà collaboré avec des personnalités comme Eminem, Kehlani, Daniel Caesar, Romeo Santos, Lewis Capaldi, Karol G et Bea Miller. Elle a également perfectionné ses morceaux d’écriture en écrivant des tubes pour d’autres artistes, notamment la chanson à succès de Dua Lipa “One Kiss” avec Calvin Harris et “Promises” avec Calvin Harris et Sam Smith.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails des billets et consultez l’itinéraire de la visite ci-dessous.

Les dates de la tournée de Before Love Cill to Kill Us

23 mai – Tempe, AZ @ Marquee Theatre

24 mai – El Paso, TX @ Neon Desert

26 mai – Dallas, TX @ House of Blues

28 mai – Houston, TX @ House of Blues

30 mai – Austin, TX @ Empire Control Room

1 juin – La Nouvelle-Orléans, LA @ House of Blues

2 juin – Atlanta, GA @ Masquerade-Heaven

4 juin – Orlando, FL @ Plaza Live

5 juin – Miami, FL @ Fieldhouse Watsco Center

7 juin – Charlotte, NC @ Underground @ Filmore

8 juin – Nashville, TN @ Brooklyn Bowl

11 juin – Denver, CO @ Summit

12 juin – Salt Lake City, UT @ The Depot

19 juin – Portland, OR @ Roseland Theatre

20 juin – Vancouver, BC @ Orpheum

22 juin – Seattle, WA @ Showbox

25 juin – Minneapolis, MN @ First Avenue

27 juin – Milwaukee, WI @ SummerFest

28 juin – Detroit, MI @ Cathedral Theatre @ Masonic Temple

29 juin – Chicago, IL @ House of Blues

1 juillet – Washington, DC @ The Fillmore

2 juillet – Philadelphie, PA @ Theatre of The Living Arts

4 juillet – Toronto, ON @ Echo Beach

6 juillet – Boston, MA @ Royale

7 juillet – New York, NY @ Terminal 5