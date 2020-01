Jessie Reyez annonce son premier album et partage une nouvelle chanson: écouter

L’auteur-compositeur-interprète Jessie Reyez a annoncé son premier album studio. Il s’appelle Before Love Came to Kill Us, et il arrive le 27 mars via FMLY / Island. Avant le nouvel album, Reyez a sorti son single “Love in the Dark” avec un visuel de rêve réalisé par Se Oh. Découvrez-le ci-dessous, ainsi que la pochette LP.

Avant de sortir «Love in the Dark», Reyez a partagé sa chanson «Far Away» en octobre 2019. L’année précédente, elle était apparue sur le morceau Kamikaze d’Eminem «Good Guy».

.