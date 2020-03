Jessie Reyez dévoile la liste des chansons d’Avant que l’amour ne vienne nous tuer

Jessie Reyez a dévoilé la liste des titres de son premier album à venir, Before Love Came To Kill Us, sur Instagram aujourd’hui. L’auteure-compositrice-interprète canadienne a également été brutalement honnête avec ses fans, écrivant sur les thèmes de l’album – qui semblent très opportuns – et ses hésitations à sortir le LP, étant donné l’état du monde. Finalement, il a été décidé que Before Love Came To Kill Us sortira toujours le 27 mars, au grand soulagement des fans de Reyez.

Accompagnant une vidéo teaser d’une tracklist manuscrite, ainsi que l’art de l’album, Reyez a publié une déclaration à ses disciples, partageant, “Donc, je suis en conflit. Toute la prémisse de la construction de cet album était de faire quelque chose qui faisait réfléchir les gens sur leur mortalité. Maintenant, cela ressemble à une chanson thème de ce qui se passe. J’ai demandé conseil. le consensus général est de «laisser tomber». J’ai tout mis dedans, je l’ai même retiré de la pré-commande (PS vous devez le pré-commander à nouveau.) Pour apporter des modifications parce que j’étais passionné et fier de lui – pas le label, pas mes managers – moi. Alors je l’ai fait. Si nous abandonnons maintenant et que le monde se termine demain, au moins mon art était authentique. »

Comme Reyez l’a confirmé dans sa légende Instagram, les fans qui avaient déjà précommandé l’album devront le faire à nouveau.

L’auteur-compositeur-interprète a déjà sorti deux singles de Before Love Came to Kill Us, dont la ballade poignante ‘Love in the Dark’ et ‘Far Away’, qui a été écrite sur les effets brutaux de la déportation sur les familles. Comme révélé aujourd’hui, l’album comprend également des collaborations avec Eminem et 6LACK.

Before Love Came To Kill Us est la suite très attendue de Reyez à son EP 2018, Being Human In Public, qui a remporté le prix Juno pour l’enregistrement R & B / Soul de l’année et a valu à l’artiste une nomination aux Grammy Awards du meilleur album contemporain urbain. Reyez, qui a marqué son premier succès au Canada avec le single de 2016 «Figures», a également co-écrit la chanson n ° 1 «One Kiss» de Calvin Harris et Dua Lipa. Son chant unique a également fait d’elle une collaboratrice recherchée dans le studio d’enregistrement, où elle s’est associée à des artistes tels que Lewis Capaldi, Kehlani, Daniel Caesar et Eminem.

Les fans en Amérique du Nord peuvent attraper Reyez en tournée cet été, alors qu’elle se lance dans une course de 25 dates, le coup d’envoi du 23 mai à Tempe, AZ.

Before Love Came To Kill Us sort le 27 mars sur Fmly et Island Records. Faites défiler vers le bas pour lire la liste des pistes et pré-commander ici.

1. L’aimez-vous

2. MORTS (qui êtes-vous)

3. INTRUS

4. COFFIN (avec EMINEM)

5. CHEVILLES

6. IMPORTÉ (avec 6LACK)

7. LA MEMORIA

8. MÊME CÔTÉ

9. TOIT

10. DOPE

11. TUEZ-NOUS

12. AMOUR DANS LE NOIR

13. JE FAIS

14. CHIFFRES