Jessie Reyez fait équipe avec Rico Nasty et Melii sur «Ankles»

La chanteuse torontoise Jessie Reyez sort son dernier single «Ankles», avec les rappeurs Rico Nasty And Melii.

‘Ankles’ est la dernière version menant à son premier album très attendu, Before Love Came To Kill Us, sorti le 27 mars via Fmly et Island Records.

Parallèlement à la sortie du nouveau morceau, elle a également partagé une vidéo lyrique officielle pour le single. Au-dessus d’un battement de piège woozy, Reyez se tord et tourne sa voix, alors qu’elle chante comment son ex ne trouvera jamais un amant qui même «mesure jusqu’à mes chevilles».

C’est une triple menace à propulsion féminine, alors que Reye fait appel au rappeur DMV Rico Nasty et à Harlem MC Melii, pour chacun sauter sur un couplet sur ‘Ankles’.

“Pourquoi c’est toujours moi qui dois me sentir mal, tu m’as laissé dans un battement de cœur rapide, rapide / Je ne pouvais pas me manipuler dans le sable mouvant mais tu veux que je te maintienne comme une béquille / F__k toi et qui que ce soit, je sais que je ‘ m mieux, crie-moi quand tu veux », crache Rico sur le verset.

Melino, une dominicano-américaine, le suit rapidement avec son verset: «Régalez-vous bébé comme corps à corps La façon dont je le fais ne se compare à personne Y esa esa niña ni ma da por los tobillos».

Avec la production du duo électronique Blvk Jvck et de l’équipe de production The Monarch, ‘Ankles’ offre plus de mordant que la ballade précédemment partagée, ‘Love In The Dark’, qui apparaît également sur le nouvel album.

Avant les Grammys, où Reyez était en lice pour le meilleur album contemporain urbain pour son EP 2018 Human Human in Public, la chanteuse a révélé que «Ankles» était la chanson qu’elle était la plus excitée à l’idée de sortir.

Le chanteur colombien-canadien sera également prendre la route à l’appui de son nouvel album ce printemps, ainsi que de rejoindre Billie Eilish sur sa tournée mondiale Where Do We Go? La tournée Before Love Came To Kill Us comprend 25 dates à travers le pays, y compris des arrêts à New York, Miami, Atlanta et deux spectacles canadiens, dont Toronto et Vancouver.

Reyez est également apparue récemment dans The Daily Show avec Trevor Noah, où elle a joué une interprétation émotionnelle “Far Away”, sa chanson d’amour migrante du nouvel album.

Before Love Came To Kill Us est disponible en pré-commande ici.