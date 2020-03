Jessie Reyez sort «Avant que l’amour ne vienne nous tuer», plus une vidéo pour «I do»

Jessie Reyez a publié son premier long métrage, Before Love Came To Kill Us, aujourd’hui sur FMLY / Island Records, et a créé une nouvelle vidéo chargée d’émotion pour la chanson, “I Do”. Le très attendu LP de 14 titres, qui comprend des apparitions d’Eminem et de 6lack, a déjà valu à l’artiste colombo-canadienne des critiques élogieuses pour sa voix puissante et unique, son lyrisme brut et sa narration franchement honnête.

La vidéo sombre, en noir et blanc de ‘I Do’, réalisée par Ross Lai, suit l’histoire dramatique de la perte d’un partenaire et l’espoir de retrouvailles dans l’au-delà. Les paroles vulnérables de la chanson, associées à la voix obsédante de Reyez, peignent un paysage sonore puissant, alors qu’elle chante: «Est-ce que je vis toujours dans ta tête / Vois-tu toujours avec des regrets / Parce que je le fais».

La vidéo s’inspire des thèmes généraux de l’album, que Reyez a expliqué à Complex, à savoir: «Agir comme un déclencheur pour faire réfléchir les gens sur leur mortalité, et aussi pour jouer avec les contraires de l’amour et de la vie et de la mort. Vous savez, généralement, c’est la vie et la mort. Mais j’ai juste pensé à croiser l’amour et la mort et [illuminating] le triste côté de l’amour, c’est que personne ne sort de l’amour vivant, car même si vous le faites jusqu’à ce que vous soyez vieux et gris, il faut que l’on dise au revoir, parce que quelqu’un doit mourir en premier. Mais si vous croyez en votre esprit, que votre esprit revienne et que vos esprits se réunissent, alors je pense qu’il existe un amour qui existe [doesn’t] dépendent de la vie – c’est au-delà, parce que vos âmes se retrouveront. “

Reyez, dont la tournée américaine avec Billie Eilish a été brutalement interrompue en raison de COVID-19, a d’abord hésité à publier un album sur la mortalité au milieu d’une pandémie mondiale. Finalement, cependant, elle a décidé de suivre son instinct et d’avancer comme prévu. Elle a expliqué à Complex: «Je suis convaincue de vouloir l’éteindre parce que j’ai l’impression que cela aide quelqu’un à ne pas se sentir seul pendant ces périodes – quelqu’un qui pourrait être mis en quarantaine loin de sa famille, quelqu’un qui pourrait manquer son ex et qui pourrait» t rien faire – alors cela m’aidera à me sentir justifié de le laisser tomber ».

Before Love Came To Kill Us a déjà été largement acclamé par des médias tels que The Guardian, qui a salué que «Reyez se rend inoubliable à peu près dès le départ». Le temps a proclamé que «personne d’autre ne ressemble à Jessie Reyez», tandis que Variety a félicité Before Love Came To Kill Us comme «une casquette solide sur un travail déterminant d’une nouvelle star passionnante», déclarant que Reyez était «une voix puissante quand le monde en a besoin ».

Le premier album de Jessie Reyez, Before Love Came To Kill Us, est maintenant disponible. Écoutez-le sur Apple Music et Spotify.