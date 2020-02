Jessie Ware annonce un nouvel album et partage la nouvelle chanson «Spotlight»: écouter

Jessie Ware a annoncé un nouveau disque, What’s Your Pleasure?, Qui sortira le 5 juin (via PMR / Friends Keep Secrets / Interscope). Les contributeurs à l’album incluent Kindness, Joseph Mount de Metronomy, James Ford, Midland, et plus encore.

Parallèlement à l’annonce, Ware a partagé une chanson intitulée «Spotlight» et son clip. Réalisé par Jovan Todorovic, le visuel se déroule à Belgrade à bord du Blue Train, le transport privé de l’ancien dirigeant yougoslave Tito. Trouvez-le ci-dessous.

Jessie Ware:

C’est tellement incroyable de revenir faire de la musique, tant de choses se sont passées

récemment. Des choses folles et excitantes mais je suis si heureux d’être de retour

mon premier amour. La musique a été la première scène qui m’a vraiment embrassé !!

J’ai l’impression que ces dernières années, j’ai dû faire quelques recherches pour

comprendre ce que je voulais écrire à nouveau musicalement et apprendre de nouvelles

des choses sur moi. J’aspire à cette évasion, ce groove et

il est peut-être temps de dire au revoir à la mélancolique Jessie.

J’ai passé l’année dernière en studio avec un vieil ami à moi

James Ford, travaillant avec une poignée de grands amis pour créer un disque

J’en suis vraiment fier. Je suis heureux de partager avec vous mon tout nouveau single

«Spotlight» tiré de mon quatrième album. C’est mélodramatique; ses

romantique; c’est tout ce que j’aime et ça a un peu de rythme.

Ceci est le premier avant-goût de mon tout nouvel album What’s Your Pleasure?

qui sortira le 5 juin.

J’ai hâte de reprendre la route et de vous voir tous … Ça a été loin

trop longtemps mais pour l’instant amusons-nous et espérons que vous apprécierez la musique!

X

