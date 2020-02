Jessie Ware partage un seul album «Spotlight» sur «Quel est votre plaisir?»

Jessie Ware revient avec son nouveau single «Spotlight», sorti de son prochain album What’s Your Pleasure, dont la sortie est prévue pour le 5 juin via PMR Records / Friends Keep Secrets / Interscope Records.

“Spotlight” signifie le retour à plein temps de Ware sur la scène musicale. Alors que l’auteur-compositeur-interprète britannique a abandonné quelques singles autonomes, son dernier album était Glasshouse de 2017. Co-écrit par Ware et ses amis proches Danny Parker, Shungudzo Kuyimba et James Ford, le «Spotlight» d’inspiration nu disco signale une direction funk et dance-pop pour Ware.

Après avoir partagé son single club-friendly ‘T’adore’ en février, il semble que Ware revienne à ses racines de musique house sur What’s Your Pleasure. En 2019, elle a sorti une trilogie de singles dont «Mirage (Don’t Stop)», «Overtime» et «Adore You» qui a créé le plan directeur de l’album de cette année.

En plus de supprimer le nouveau single, Ware a également partagé un clip officiel pour «Spotlight». Dirigé par Jovan Todorovic à Belgrade, ‘Spotlight’ transforme le tristement célèbre train bleu de l’ancien dictateur yougoslave Tito en une discothèque remplie de lumières stroboscopiques et de passagers dansants.

What’s Your Pleasure marque le quatrième album studio de Ware et son premier en trois ans. L’album de 12 pistes est un remerciement aux fans de longue date qui sont restés près d’elle et lui ont permis de prendre son temps pour créer un projet qui la passionne vraiment. Ware réfléchit à son évolution à travers What’s Your Pleasure, tout en explorant des sujets tels que la féminité, la liberté d’imagination et l’évasion.

Avec les Parker, Kuyimba et Ford susmentionnés, l’album contient également des crédits de Kindness et Clarence Coffee Jr, des producteurs et DJ Benji B, Midland, Morgan Geist (Storm Queen), Matthew Tavares et les twangs de guitare indéniables de Joseph Mount de Metronomy.

“J’ai l’impression que ces dernières années, j’ai dû faire quelques recherches pour comprendre de nouveau ce que je voulais écrire musicalement et apprendre de nouvelles choses sur moi-même”, a expliqué Ware dans un communiqué de presse.

“J’ai aspiré à cette évasion, ce groove et peut-être qu’il est temps de dire au revoir à la mélancolique Jessie. J’ai passé l’année dernière en studio avec un vieil ami à moi James Ford, travaillant avec une poignée de grands amis pour créer un album dont je suis vraiment fier. Je suis heureux de partager avec vous mon tout nouveau single “Spotlight” extrait de mon quatrième album. C’est mélodramatique, c’est romantique, c’est tout ce que j’aime et ça a un peu de rythme. “

Ware a également exprimé son désir de reprendre la route, alors que les fans attendent avec impatience les dates de la tournée.

What’s Your Pleasure devrait sortir le 5 juin et peut être précommandé ici.