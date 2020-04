Jessy Lanza annonce un nouvel album tout le temps, partage une nouvelle chanson: écouter

Jessy Lanza a annoncé la sortie de son nouvel album All the Time. Il devrait sortir le 24 juillet via Hyperdub. Découvrez la vidéo réalisée par Winston Case pour sa nouvelle chanson «Face» ci-dessous et faites défiler vers le bas pour l’art LP et la liste des pistes. Retrouvez les éditions physiques d’All the Time at Rough Trade. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Lanza a parlé de l’inspiration de la chanson dans une déclaration: “Je fantasmais sur ce que tout le monde pensait en fonction de leurs expressions”, a-t-elle déclaré. «Je me suis retrouvé à projeter mes propres sentiments sur les étrangers que je regardais. Je suis rentré chez moi et j’ai écrit les paroles en imaginant que les navetteurs avaient des conversations télépathiques entre eux. Les questions que je les imaginais se poser oscillaient du sexuel au conflictuel: «Bébé est-ce juste assez? Dis-moi, tu veux tout? Bébé, tu te sens dur? Vous vous sentez plus dur qu’autrement? »»

All the Time présente “Lick in Heaven” de Lanza. Elle a récemment livré un set d’une heure depuis son canapé.

Le dernier LP de Jessy Lanza était Oh No. 2016. L’album a été présélectionné pour le Polaris Music Prize 2016; Lanza a également joué lors de la cérémonie. Plus tard cette année-là, elle sort l’EP Oh No No No Remixes avec des remixes de l’album de DJ Taye et DJ Spinn, Morgan Geist (alias Storm Queen) et Leon Smart en DVA [Hi:Emotions].

Lisez l’interview de Pitchfork “Jessy Lanza sur Trump et les similitudes de Kanye, pourquoi elle veut être son chat” sur le terrain.

Tout le temps:

01 Tout le monde

02 Lécher au paradis

03 Visage

04 mal

05 Alexandre

06 Glace crémeuse

07 Comme le feu

08 Baby Love

09 Encore et encore

10 Tout le temps

.