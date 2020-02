Jeudi, Trivium sortira un nouveau single, “Catastrophist”

Métalliers basés en Floride TRIVIUM publiera un nouveau single appelé “Catastrophist” le jeudi 27 février. Un teaser pour la piste peut être trouvé ci-dessous.

“Catastrophist” est le premier single de TRIVIUMprochain album studio, prévu plus tard dans l’année via Records Roadrunner. Le LP sera la suite de “Le péché et la peine”, qui est sorti en octobre 2017. Cet effort a marqué la première sortie du groupe avec le batteur Alex Bent, qui a rejoint TRIVIUM en 2016.

Dans une interview de 2018 avec le 90,3 WMSC émission de radio “L’expérience Metal Teddy Bear”, TRIVIUM guitariste Corey Beaulieu dit que lui et ses camarades de groupe voulaient “définitivement” travailler avec Josh Wilbur à nouveau sur leur prochain album. “Nous avons eu une explosion avec Josh“lors de la réalisation de “Le péché et la peine”, il a dit. “Une fois que nous avons travaillé avec lui et que nous sommes devenus amis avec lui, sa personnalité, son ambiance et son énergie sont le combo parfait avec la façon dont nous sommes en tant que groupe et comment nous aimons travailler et comment nous aimons l’ambiance de faire un album. dans.”

TRIVIUM soutiendra MEGADETH et AGNEAU DE DIEU lors d’une tournée nord-américaine de 55 dates, qui sera divisée en deux étapes. La première étape de la tournée débutera le 12 juin au Jiffy Lube Live à Bristow, en Virginie, et se terminera le 1er août au Pavillon Concord à Concord, en Californie. La deuxième course sera lancée le 2 octobre à l’amphithéâtre financier iTHINK de West Palm Beach, en Floride, et se poursuivra jusqu’au 13 novembre au Reno Events Center de Reno, au Nevada. Un soutien supplémentaire sur le trek viendra de EN FEU.



