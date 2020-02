Jhené Aiko annonce une tournée, lance une nouvelle chanson avec Future et Miguel: Écoutez

Jhené Aiko a annoncé une vaste tournée qui débutera le 1er mai à Boston. La visite de Magic Hour se déroulera à Los Angeles, Atlanta, Miami, Chicago et bien plus avant de se terminer au festival de musique de Saint-Kitts le 27 juin. Consultez l’itinéraire complet d’Aiko ci-dessous et achetez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

En plus de la tournée, Aiko a détaillé son prochain album CHILOMBO, qui arrive le 6 mars via Def Jam. CHILOMBO propose des contributions de Swae Lee, Nas, Big Sean, Miguel, Kurupt et plus encore. Aiko a également publié une vidéo pour sa nouvelle chanson “Happiness Over Everything (H.O.E.)”, avec Future et Miguel. Écoutez-le ci-dessous et trouvez la pochette et la liste des titres de CHILOMBO.

Le nouvel album présente les singles récents d’Aiko «None of Your Concern» (avec Big Sean), «Pu $$ y Fairy (OTW)» et «Triggered (freestyle)».

CHILOMBO est tiré du nom complet d’Aiko, Jhené Aiko Efuru Chilombo (selon un communiqué de presse, le nom de famille signifie «bête sauvage»). Le disque a été compilé à partir des styles libres d’Aiko, associés à des sessions de jam enregistrées sur la grande île d’Hawaï, où est née l’arrière-grand-mère de l’artiste.

