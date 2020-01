Jhené Aiko partage une nouvelle chanson «P * $$ Y FAIRY (OTW)»: Écoutez

Jhené Aiko a partagé une toute nouvelle chanson. Il s’appelle «P * $$ Y FAIRY (OTW)». Le nouveau single marque le premier morceau d’Aiko de l’année, et il arrive avec un clip vidéo d’accompagnement, avec Aiko et un partenaire exécutant une danse chorégraphiée pour la chanson. Découvrez-le ci-dessous via Def Jam.

En novembre de l’année dernière, Aiko et Big Sean se sont associés pour un morceau intitulé «None of Your Concern». Son dernier album studio était Trip de 2017, mais elle a sorti une poignée de singles depuis, dont «Triggered», «Sativa» (avec Rae Sremmurd), et plus encore.

.